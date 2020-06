Jak sudí sundal Ševčíka. Hráči chtěli, ať si dám žlutou kartu, líčí Franěk | iSport.cz

Takové utkání ve své patnáctileté prvoligové kariéře ještě nezažil. Rozhodčí Pavel Franěk pískal ligový hit Slavia-Plzeň (0:0) ve zvláštních kulisách prázdného Edenu a kuriózně poslal k zemi slávistického záložníka Petra Ševčíka. „Stalo se mi to poprvé v kariéře,“ vypráví šestačtyřicetiletý sudí. „Vůbec jsem ho neviděl, omlouval jsem se mu,“ dodává bývalý stoper Rakovníka, jenž po zvládnutém zápase přijímal pobavené zprávy a telefonáty. Nebudou se ho teď hráči bát? „Když protestují, tak jim říkám, ať ke mně nechodí, že je to bude bolet,“ reaguje s úsměvem.

Jakmile Ševčík skončil po nečekaném zásahu na zemi, nevěděl, která bije. „S panem Fraňkem to byla kuriozita, která se moc často nestává,“ povídal později. „Omluvil se mi. Ale spíš jsem nepochopil, proč jsme neměli balon, protože kdyby tam nestál, měl bych míč. Celkově jsem tu situaci moc nepobral.“

Franěk mu v rozhovoru pro iSport.cz dává odpověď, vrací se ke klíčovým momentům a mluví i o své fotbalové kariéře, kterou připomněl ve studiu O2 TV Sport trenér Miroslav Koubek. „Bylo to brutální,“ žertoval na Fraňkovu adresu. „Osvědčil svoji dlouholetou praxi coby stopera SK Rakovník, on to řezal, já si ho pamatuju,“ dal k dobru někdejší kouč Kladna.

Vzpomněl jste si na podzimní utkání obou soupeřů, které Slavia vyhrála 1:0 a některé verdikty vás i asistentů byly předmětem diskusí?

„Nijak jsem to neprožíval, přiznám se, že si nemyslím, že bych podzimní zápas nějak zkazil. Cítil jsem se v pohodě, nehrálo to pro mě žádnou roli.“

Jak těžké pro vás utkání v Edenu bylo, i vzhledem k očekávání a boji o titul?

„Trošku jsem nevěděl, co mám čekat od toho, že na stadionu nebudou diváci, Pak je i fotbal trochu odlišný. Doufám, že už se fanoušci na stadion brzy vrátí. Asi pro všechny je lepší, když v hledišti jsou, pak je atmosféra úplně jiná.“

Vidíte, a já bych si řekl, že pro rozhodčího to může být zvlášť při vypjatých zápasech docela výhoda…

„Pro mě je určitě lepší, když diváci na utkání jsou. Bez nich může být těžší udržet správnou koncentraci, stejně jako hráči se vyhecují, i já vnímám, že je to jiné. Jsou pasáže, kdy zápas ztratí tempo, rozhodčí se tolik nesoustředí, i jeho to může ukolébat… A pak se může najednou něco stát, třeba přijde rychlý brejk. Celkově to ale byl standardní zápas, nemyslím, že by nějak vybočil.“

S nadsázkou řečeno, alespoň jste se dočkal dýmovnice…

„Slyšel jsem, že diváci jsou někde mimo stadion. Když jsem viděl, odkud jde dým, vydedukoval jsem, že ji asi hodili průchodem. Ale že bych to přivítal, to ne (směje se). Je lepší, když se hraje, než když se čeká.“

Slavia - Plzeň: Bez diváků a přece s dýmovnicí! V Edenu se muselo přerušit

Pojďme ke konkrétním situacím. Jednou z nich byl moment, kdy slávista Jan Bořil položil v šestnáctce ruce na Jeana-Davida Beauguela, který pak skončil na zemi. Neuvažoval jste o odpískání penalty?

„Řešili jsme to i s videorozhodčím, také jemu jsem říkal, že jsem viděl, jak dal Bořil ruce na Beauguela, ale tomu se hrozně podlomila kolena. Nebylo to tak, že by ho obránce stáhnul, chtěl spadnout sám. Proto jsem vše vyhodnotil tak, že nebyla porušena pravidla. A videorozhodčí mi to pak potvrdil.“

Složitý na posouzení byl nejspíš souboj Tomáše Chorého s Davidem Zimou. Při detailnějším zkoumání to vypadalo na faul Chorého, a ne Zimy.

„Z mé pozice jsem byl přesvědčen o tom, že přestupek udělal Zima. Viděl jsem ho, jak Chorého objal kolem krku, přes tělo hráče jsem naopak nezpozoroval to, že Chorý drží Zimu. I proto mě trošku překvapila reakce slávistických hráčů, že projevili takovou nevoli. Když jsem viděl situaci později, první asi držel Chorý Zimu, určitě by se to dalo pískat obráceně.“

Bořil vzápětí do Chorého v přerušené hře strčil. Měl jste dilema, zda mu místo žluté karty ukázat červenou?

„Byl jsem u toho blízko, hned jsem byl přesvědčen o tom, že to není na červenou. Strčení nebylo velkou intenzitou a Chorý pád hodně přihrál, hodně ochotně šel k zemi.“

Po utkání Bohemians se Spartou asi všichni řešili, že váš asistent nezvedl praporek při jednom evidentním ofsajdu Slavie. Mohla na to mít vliv právě nesprávně mávaná situace z předchozího večera?

„Asistent mi v té chvíli hlásil: Ofsajd, ofsajd, ofsajd. A domávl by to, kdyby padl gól. Ale míč šel za postranní čáru a rozehrávala Plzeň. Proto nechal praporek dole a pokračovali jsme dál. Pokud by z toho byl třeba roh, míč měli slávisté, zvedl by ho.“

Jak z vašeho pohledu došlo ke kuriózní srážce s Petrem Ševčíkem?

„Musím říct, že se mi to stalo poprvé v životě. Ani jsem snad nebyl v pohybu, sledoval jsem míč, který byl ve vzduchu. Otáčel jsem se za ním a zvedl při tom ruku. A jak šla dozadu, tak jsem Ševčíka trefil přímo do hlavy. Vůbec jsem o něm nevěděl.“

Co jste si v té chvíli pomyslel?

„Plzeň se valila do protiútoku, viděl jsem hráče, kterého jsem trefil, a že mu teče krev. Tak jsem hru přerušil, chtěl jsem zjistit jeho stav, jestli dýchá, nemá vyražený dech… Překvapilo mě, že Ševčíkovi teče krev, hned jsem se mu omlouval.“

Co jste si pak vyslechl?

„On sám nereagoval, ale hráči obou mužstev po mně chtěli, abych si dal alespoň žlutou kartu. Tím se to trošku odlehčilo. Říkal jsem jim, že je to možná i na červenou.“ (usmívá se)

Asi by vám to pak nadřízení vyčetli, ale neuvažoval jste o tom? Proslulý sudí Pavlín Jirků by do toho nejspíš šel…

„To už by asi bylo moc velké divadlo…“

Souhlasím, i když by vám to asi zvýšilo popularitu. Ševčík se divil, že pak nerozehrávala Slavia, jak to je?

„Došlo ke změně pravidel, při míči rozhodčího rozehrává tým, který měl balon v držení. A to byla Plzeň. Jedině pokud je míč v pokutovém území, při přerušení rozehrává vždycky brankář.“

Slavia - Plzeň: Rozhodčí Franěk trefil loktem Ševčíka, ten musel být ošetřován

Zaznamenal jste po utkání, jak si z vás utahoval expert O2 TV Sport a trenér Miroslav Koubek, který připomněl vaši kariéru v dresu SK Rakovník?

„Zaznamenal. Myslím, že jsem nebyl až takový… Ale pochopil jsem, že to nemyslel zle. Ohlasů jsem měl hodně, ale pobavil mě hlavně pan Koubek. Když trénoval Kladno, s Rakovníkem jsme proti němu hrávali. Je pravda, že ty zápasy byly někdy trochu ostřejší. Ale myslím, že jsem nebyl záludný nebo zákeřný hráč, za svou kariéru jsem byl vyloučený dvakrát. Pokaždé za zmaření vyložené šance. Shodou okolností mě jednou vyloučil Jiří Adam a podruhé Dáša Damková – rozhodčí, kteří pak byli top v lize.“

Dagmar Damková, vaše pozdější kolegyně i nadřízená, vás vyloučila v zápase v Roudnici, kdy jste opravdu podrazil unikajícího útočníka. Vrátili jste se k tomu někdy?

„Myslím, že když jsme se oba potkali v lize, tak jsme se o tom bavili. Zasmáli jsme se, osudy jsou někdy zvláštní… V době, kdy mě pískala, už jsem sám působil jako sudí v A třídě, takže mi bylo jasné, že červenou dostanu. Nebylo co řešit.“ (usmívá se)

Kam až jste to vůbec s Rakovníkem dotáhl? A co byl váš cíl?

„Hrával jsem divizi, když jsme postoupili do ČFL, už jsem si start nepřipsal, seděl jsem na lavičce. Byl jsem hodně mladý. Samozřejmě jsem chtěl něčeho dosáhnout, ale výš jsem se asi dostat nemohl. Člověk musí být soudný, tohle byl můj strop. Udělal jsem dobře, že jsem začal pískat. (směje se) Řekl bych, že dokážu hru číst, myslím, že je to má výhoda.“

Asi jste si přenesl i styl běhu, který hodně lidí komentuje…

„Tak to nevím. Takový pohyb prostě mám a asi ho budu těžko předělávat.“

Kdy jste se rozhodl, že začnete pískat?

„Po jednom zápase jsme si s kamarádem Pepou Váňou říkali, že bychom ho určitě dokázali odpískat líp. A pak jsme zjistili, že to někdy není tak jednoduché… (usmívá se).

Tak hlavně aby se vás hráči po „faulu“ na Ševčíka nebáli…

„Když hráči protestují, tak jim říkám: Nechoďte ke mně, bude vás to bolet. A teď vidí, že to tak je…“ (směje se)