Skvělý Hruška zachránil Plzni remízu. Zažívá nejlepší období, chválí expert | iSport.cz

V nejtěžších chvílích právě on vytáhl svůj tým z bryndy. Aleš Hruška (34) předvedl v neděli proti Slavii (0:0) jeden z nejlepších výkonů v plzeňském dresu a prokázal, proč do něj trenéři vkládají tolik důvěry. Lukáš Masopust i Nicolae Stanciu už v Edenu pomalu slavili gól, brankář Viktorie ale při sólových nájezdech prokázal extratřídu a svůj tým podržel. „Plzni zachránil alespoň remízu,“ chválí expert Sportu a bývalý gólman Miroslav Koubek.

Slávisté hráli v nedělním šlágru lepší part, na rozdíl od Plzně se dostali ke třem střelám na bránu. A minimálně dva samostatné nájezdy si říkaly o gól. Jenže proti českému lídrovi výborně zachytal Aleš Hruška.

Domácí se na konci poločasu dostali do rychlého brejku, z otočky zakončoval Lukáš Masopust. Hruška se vyznamenal – včas vyběhl k osamocenému střelci, perfektně vykryl úhel a nohou zamezil míči v cestě do sítě.

V nedělním šlágru ustál i druhou kritickou chvíli. V 58. minutě využil otevřené plzeňské obrany Lukáš Provod a našel krásným pasem unikajícího Nicolae Stancia. Rumunskému reprezentantovi zbývalo jen dostat míč za gólmana, v plné rychlosti zamířil mezi nohy. Plzeňský brankář ale včas zareagoval a připsal si druhý zákrok večera.

„Byl nejlepším hráčem Plzně, chytil snad tři gólovky. Předvedl to, co umí při zakončení zblízka. Tedy zmenšit úhel, dostat se hráči včas pod nohy, nedat střelci moc prostoru na konečnou realizaci,“ komentuje výkon opory Viktorie trenér Miroslav Koubek, který v minulosti vedl Slavii i Plzeň.

Hruška přišel do Plzně v létě 2017 jako poměrně překvapivá posila. Tehdy jednatřicetiletý gólman působil v Příbrami a málokdo čekal, že si ho ještě vytáhne špičkový klub. Jenže Viktoria potřebovala okamžitou a kvalitní alternativu za tehdy zraněného Matúše Kozáčika a zkušený brankář byl celkem snadno k mání.

O místo v brance musel tvrdě bojovat, jakmile byl k dispozici Kozáčik, většinou plnil roli dvojky, případně chytal zápasy v Evropě. Slovenský gólman se ale v zimě přesunul do trenérské pozice, čímž se Hruškovi definitivně uvolnil post jasné jedničky. V aktuální sezoně na něj Viktoria obzvlášť spoléhá, vyjma dvou zápasů v domácím poháru odchytal úplně všechno.

„V Příbrami byl otrávený, pak si to rozmyslel a šel do Plzně,“ vzpomíná Koubek. „Když ještě chytal Matúš, musel se přes něj prokousat, nebylo to vždycky bez chyb. Za éru, co je v Plzni, má momentálně nejlepší formu. Chytá stabilně dobře, nedostává hloupé góly, což se mu občas stávalo v minulosti. Chytá velmi dobrou sezonu, v Plzni má naprosto pevnou pozici,“ vyzdvihuje Koubek.

SESTŘIH: Slavia - Plzeň 0:0. Šlágr bez gólů, Hruška chytil velké šance