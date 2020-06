Víc lidí na stadionu? Řeší se tisícovka na sektor, nejvíc vyhovuje Plzeň | iSport.cz

Po prvním nadstavbovém kole se možná stadiony zaplní mnohem výrazněji. V Plzni by se návštěvy mohly pohybovat mezi šesti až sedmi tisíci, na Spartě a na Slavii kolem čtyř až pěti tisíc. Hlediště by se totiž úderem 22. června začala sektorovat nikoliv standardně, ale podle počtu vchodů a sociálního vybavení. „Je to jedna z variant, ale zatím ne aktuální. Řešíme to průběžně,“ říká tiskový mluvčí Ligové fotbalové asociace Štěpán Hanuš.

Od pondělí je povolena účast až pěti set osob na fotbalových zápasech. Podle informací deníku Sport by mohlo k dalšímu uvolnění dojít už 15. června, tedy na začátku příštího týdne, a to na tisíc osob.

Tenhle scénář byl původně plánovaný až na 22. června, o týden rychlejší uvolňování karanténních opatření ale nabízí novou možnost. Zatím není zdaleka oficiální, ovšem v zákulisí se mluví o tom, že by Národní sportovní agentura vedená bývalý hokejovým brankářem Milanem Hniličkou mohla začít připravovat způsob, jak stadiony zase víc naplnit.

Ostatně to přiznal v rozhovoru pro Seznam Zprávy epidemiolog Rastislav Maďar, šéf pracovní skupiny, která se na ministerstvu zdravotnictví zabývá uvolňováním karanténních opatření.

O co má jít? Stadiony by se plošně mohly naplnit diváky pomocí nového způsobu sektorování. Jeden takový „nový“ sektor by absorboval tisíc lidí, musel by přitom mít mimo jiné vlastní samostatný vstup a sociální zařízení. Jednoduše řečeno, co vstup na stadion, to tisícovka diváků. Takže například Baník by do svého areálu ve Vítkovicích dostal tři až čtyři tisíce fanoušků.

Podívejte se v GALERII: Vyznačení případných prostor, které by uvedené kluby mohly obsadit tisícovkami fanoušků v dostatečném odstupu, odhadl deník Sport a jsou pouze orientační.

„Náš stadion je schopen naplnit požadavky hygienické služby na oddělení sektorů, a kdyby to prošlo, mohli bychom mít až čtyři tisíce fanoušků na jeden zápas,“ přidal se na Twitteru slávistický šéf Jaroslav Tvrdík.

Sparta by se mohla dostat na návštěvu až pěti tisíc diváků. Celý scénář je zatím ale pouze hypotetický, hlediště by se klidně mohlo roztřídit ne podle vstupů, ale pouze na bezpečně oddělené zóny. V tu chvíli by Letná pojala až kolem devíti tisíc fanoušků.

Nejlíp z celé ligy je na tom Viktoria Plzeň. Její Doosan Arena má kapacitu 11 700 míst, zdaleka tedy není největší, ale vybavení stadionu umožňuje klubu za takových okolností využít skoro 70 procent ochozů.

Pokud by platilo „co vstup, to tisícovka“, jsou Štruncovy sady obehnané dokola třemi vstupy na hlavní tribunu, dvěma na protilehlou, dvěma za bránou, kde je sektor hostů, a dalším pro domácí kotel. U všech je přitom vytvořené zázemí i sociální zařízení zvlášť.

Kluby by tuto možnost mohly dostat od 22. června. Programově to znamená po prvním kole nadstavby.

