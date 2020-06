MATEMATIKA 30. kola: Tři zájemci o TOP 6, Olomouc musí porazit Plzeň | iSport.cz

Libor Kozák (18) se raduje se spoluhráčem ze Sparty Adamem Karabcem z gólu do sítě Opavy • Pavel Mazáč / Sport

Viktoriáni se radují z gólu do sítě Zlína • ČTK

Matěj Pulkrab poslal Bohemians brzy do vedení • ČTK

Matěj Pulkrab poslal Bohemians brzy do vedení • ČTK

Baník bude hájit umístění v šestce, České Budějovice se do ní naopak chtějí posunout • Michal Beranek / Sport

Třicet kol a nazdar: dovolená, odpočinek, letní radovánky. Až do předloňska tento model v Česku dlouhá léta platil. Jenže dnes večer se ještě sezona zapíjet nebude, končí teprve základní část. Po ní se rozhodne, o co se bude hrát. Pět týmů stále nemá jistotu, ve které skupině začne nadstavbu. Největší nátřesk nabízí boj o účast v elitní šestce, zálusk si dělá ještě trojice klubů. Jasno není ani dole: povede se Olomouci na poslední chvíli utéct ze záchranářské skvadry na úkor Mladé Boleslavi?

Baník, České Budějovice a Slovácko si brousí zuby na elitní šestku. Zatímco pro Ostravu jde vzhledem k zimnímu posílení, možnostem klubu, ambicím a kvalitě kádru takřka o povinnost, kluby z jižních Čech a Uherského Hradiště mohou ročník považovat už teď za úspěšný. Trápily favority, předváděly zajímavý fotbal a v naprostém klidu se velmi brzy zbavily záchranářských starostí. Dosáhnou pomyslné třešničky na dortu? Budou to mít velmi složité, neboť aktuálně šestý Baník má vše ve svých rukou.

Přestože Slezané zajíždějí na horkou půdu do Liberce, jenž může základní část končit na skvělém bronzovém místě, tři body jim dají jistotu v elitní grupě a ještě by díky nim v tabulce přeskočily právě Slovan. Trenér Luboš Kozel venku zatím neprohrává, navíc se mu do sestavy vrátí Ondřej Šašinka. A takový Roman Potočný má o motivaci postaráno dvojnásob.

V zápase Liberce s Baníkem půjde o elitní šestku • Foto deník Sport

Pokud by duel na Severu skončil remízou, větří šanci Budějovičtí. Zásadní předpoklad však zní: vyhrát v Opavě. A víte, jak to bývá v prvním utkání po změně kouče – nové koště dobře mete. Radoslav Kováč se bude chtít předvést, dá se očekávat změna rozestavení a zvýšená motivace momentálně posledního mužstva ligy.

České Budějovice bojují o umístění v elitní šestce • Foto deník Sport

V nejsložitější pozici zůstává Slovácko. Nejenže na svém stadionu hostí rozjetou Spartu, ale ani vítězství jim ještě nezajistí posun o patro výš. Náročný Martin Svědík bude na dálku fandit Liberci (musí vyhrát) a Opavě (nesmí prohrát).

Slovácko a Sparta bojují o pozice v první polovině tabulky • Foto deník Sport

Tip Sportu: Ani jeden mančaft nezvítězí, takže tři plichty a v tabulce žádné změny. Baník zůstane šestý, za týden začne nadstavbu domácím duelem proti Slavii. České Budějovice si zahrají dvojzápas proti Mladé Boleslavi, Slovácko vyzve Bohemians.

Boj o desítku

Byť desátí Bohemians mají stejně bodů (39) jako devátá Mladá Boleslav, jsou Pražané díky lepším vzájemným zápasům se Středočechy i s Olomoucí v klidu. Nadstavbu jistě začnou ve skupině o Evropu. Vzhledem k jejich parádní formě je navíc dost možné, že dnes přejedou i Jablonec a ještě vylepší své už tak solidní umístění.

Kdo naopak ještě situaci ve svých rukou nemá, je právě Boleslav a Sigma. Jozef Weber se svým týmem zajíždí do Karviné, kde společně s Lukášem Budínským a Tomášem Wágnerem dlouhá léta působil. Pokud uhrají alespoň remízu, nemusejí se na nikoho ohlížet a domů si odvezou úlevu a naději na Evropu, která se po bídném jaru pomalu vytrácela.

Pokud Olomouc porazí Plzeň, má šanci vyhnout se boji o udržení • Foto deník Sport

V koutku duše doufají v prostřední skupinu i na Hané, jenže Olomoucké čeká pořádně těžký úkol: musí doma porazit Plzeň a věřit, že Boleslav v Karviné prohraje.

Nicméně – ať už by do záchranářské nadstavby zahučel kterýkoli z těchto dvou týmů, s uhájením prvoligové příslušnosti by neměl mít vzhledem k velkému bodovému náskoku na barážové příčky problém.

Mladá Boleslav potřebuje v Karviné bodovat • Foto deník Sport

Tip Sportu: Mladá Boleslav sice na agresivní půdě v Karviné prohraje a ještě víc tím umocní negativní dojem ze zpackaného jara, ale o desítku nepřijde. Olomouc totiž nad Plzní nevyhraje. Vzhledem k četným změnám v sestavě na obou stranách sice půjde o vyrovnaný duel, ale vrchol přijde pro oba až ve středu v podobě pohárového semifinále. Viktoria nakonec těsně zvítězí.

Skupina o titul

Jistí účastníci: Slavia, Plzeň, Jablonec, Sparta, Liberec

Možní účastníci: Baník, Slovácko, České Budějovice

Skupina o Evropu

Jistí účastníci: Bohemians

Možní účastníci: Baník, České Budějovice, Slovácko, Mladá Boleslav, Olomouc

Skupina o záchranu

Jistí účastníci: Teplice, Zlín, Karviná, Opava, Příbram

Možní účastníci: Olomouc, Mladá Boleslav