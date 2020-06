Kozel: Bylo to trošku na nervy. Vyhrocený závěr? Přispěl i rozhodčí | iSport.cz

Jak se vám zápas líbil?

„Dneska to bylo trošku na nervy. Chtěli jsme hrát z bloku, dařilo se nám to celý zápas. Soupeř byl silnější na míči, což se dalo čekat, ale do šancí jsme ho nepouštěli. Bohužel jsme dostali laciný gól ze standardky. Naštěstí jsme však okamžitě taky ze standardky reagovali, což nám pomohlo. Do poločasu už to bylo slušné.“

Co po změně stran?

„Nelíbil se mi vstup do druhé půle, začali jsme strašně pasivně a staticky. Oni tam vystřídali rychlé hráče, vlezli na nás a my jsme se do hry moc nedostávali. Nám ta první střídání taky moc nepomohla, abychom byli silnější na balonu nebo nebezpečnější. Byli jsme pod tlakem, ale defenziva fungovala celý zápas. Vyloučením jsme se dostali do problémů, ale pomohli nám Bary s Flaškou. I tak jsme bohužel ještě inkasovali, takže celá práce přišla vniveč. Naštěstí jsme ještě měli čas na nákop, Slavia asi udělala chybu, že zalezla na vápno. Dali jsme tam nebezpečný míč, díky tomu získali roh a vyrovnali.“

Hodně euforicky...

„Je to vždycky i o štěstí, ale byla to dnes odměna za pracovitost mužstva za celý zápas. Bodu se Slavií si ceníme.“

Baník - Slavia: Exploze radosti v Ostravě! Stronati srovnal po rohu, 2:2!

Vaše dva góly ze standardek vyšly z nějaké speciální přípravy?

„Standardky děláme na každé utkání, snažíme se něco vymyslet. První byl po nacvičeném rohu, druhý byl asi shoda okolností. Šel tam dobře i Lašty, měl to skoro na hlavě. (úsměv) I díky tomu byl Zio sám. Jsem za to rád.“

Slavia vystřelila jen dvakrát na branku, obě střely byly ty gólové. S obranou jste spokojen?

„Svědčí to o tom, že nám defenziva fungovala. Slavia má nebezpečné krajní obránce, kteří hrají pořád vysoko, dnes se k ničemu nedostali. Poradili jsme si i s míči za obranu. Musím pochválit stopery, zvládli to. Byl to klíč.“

Nebyl závěr na váš vkus zbytečně vyhrocený?

„Nejsem spokojen s tím, že jsme dostali bůhvíkolik karet a červenou. Zase jsme na Liberec minus tři hráči. Svým výkonem k tomu přispěl i rozhodčí, který něco přešel a něco naopak trestal. Když jsem viděl, za co dostal Jirásek červenou... To si myslím, že je úplně zbytečná karta, která ani být nemusela. Bylo to přičiněním více věcí.“

Baník - Slavia: Jirásek setnul Stancia a s úsměvem přijal červenou kartu Premium Video patří k placenému obsahu iSportu Již mám předplatné - přihlásit se Vybrat předplatné

Jaký byl taktický záměr s Tomášem Smolou, který na hrotu nahradil vykartovaného Ondřeje Šašinku?

„Víme, že je typologicky jiný než Šašinka, nemohli jsme hrát do prostoru. Spíš jsme chtěli odzadu kombinovat anebo si pomoct nákopem do jeho těla, aby míč udržel. To se mu moc nedařilo. Ale věděl jsem, že tam nemůžu dát Milana Baroše od začátku, protože by toho na něj bylo moc. A kdybychom tam dali třeba Romana Potočného, měli bychom při standardkách problém s výškou. Proto tahle varianta.“

A proč jste po patnácti minutách na hřišti sundal Roberta Hrubého, který měl být žolíkem?

„Bylo to taktické střídání, protože jsme tam dávali Reitera a Hrubého v době, kdy jsme byli pod tlakem a nedokázali se dostat do hry. S tím jsem nebyl spokojený. Kuzma už se mi zdál unavený, chyběl mu krok. Hrubas to ale nijak nezměnil, což sice nebyla jen chyba Roberta, ale nedostal se do hry a pak už to bylo jen o defenzivě, ve které on moc silný není. Věděl jsem, že tam musím dostat Baryho a Fleišiho. Bylo to taktické, ne že bych s ním byl úplně nespokojený.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 17. Svozil, 90+7. Stronati Hosté: 14. Stanciu, 90+4. Masopust Sestavy Domácí: Laštůvka – Svozil, Procházka, Stronati (C) – Fillo, Jánoš (69. Kaloč), Jirásek, Potočný (85. Baroš), Holzer – Kuzmanović (69. R. Hrubý, 84. Fleišman), Smola (63. Reiter). Hosté: O. Kolář – Coufal (88. Júsuf Hilál), Kúdela, Zima, Bořil (C) – Ševčík, Traoré (80. Holeš) – Hellebrand (46. Masopust), Stanciu (90+6. Frydrych), Provod – Musa (46. Tecl). Náhradníci Domácí: Budinský, Fleišman, Drozd, Hrubý, Kaloč, Baroš, Reiter Hosté: Kovář, Holeš, Tecl, Takács, Frydrych, Masopust, Júsuf Hilál Karty Domácí: Stronati, Procházka, Potočný, Jánoš, Kaloč, Jirásek, Jirásek, Fleišman Hosté: Tecl, Zima, Júsuf Hilál, Tecl Rozhodčí Berka – Novák, Váňa Stadion Městský stadion, Ostrava-Vítkovice

Baník - Slavia: To bodlo! Masopust ukázkově poslal Pražany do vedení, 1:2