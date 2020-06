Kotal: Karabec bude přínosem. Hancko? Chtěl bych ho tu natrvalo | iSport.cz

Máte jistotu účasti v elitní šestce. Ulevilo se vám?

„Byl to jeden z našich cílů, abychom se dostali do top šestky, ale spíš mě těší, že jsme ve třetím utkání nedostali branku. V Karviné jsme inkasovali v době, kdy jsme hráli v deseti. Myslím si, že Florin Nita podal dobrý výkon, i když jsme měli štěstí, když Opava trefila tyč. Nicméně pořád máme problémy při zakládání útočných akcí a máme i potíže, když nás soupeř vysoko napadá.“

Gólů mohla Opava inkasovat více, viďte?

„Vždycky můžeme situaci vyřešit lépe. Pokud si to hráči uvědomí, je to v pořádku. My však bojujeme spíš s tím, že se tak neděje. Snažíme se na tom intenzivně pracovat, ale někteří hráči mají v sobě zažité, že pokud nemají pět doteků s míčem, nezahrají si fotbal.“

To však není případ Adama Karabce, který nastoupil poprvé v základní sestavě a ukázal, že je mimořádně nadaným hráčem. Líbil se vám jeho výkon?

„Jsem s ním velmi spokojený. Adam se podílel na obou brankách, což bylo zcela zásadní. Navíc velmi dobře pracuje s míčem. Až nabere další zápasové zkušenosti, bude velkým přínosem.“

Proč vůbec došlo ke čtyřem změnám v sestavě?

„Chtěli jsme některé hráče pošetřit, ale myslím si, že Sparta by měla mít široký a kvalitní kádr, že by mohl nastoupit kdokoliv a zvládnout to. Navíc zápasů máme nyní tolik, že si zaslouží hrát úplně všichni.“

Řekl si někdo o základ i proti Slovácku?

„Až si zápas pustím na videu, tak uvidím. Nyní hodnotím čerstvě po jeho konci. Nicméně si myslím, že proti Slovácku opět dostanou šanci hráči, kteří v poslední době moc nehráli. Tím však neříkám, že nechceme vyhrát. V nadstavbě je každý bod důležitý. Víte, není to o tom, kdo nastoupí. Kádr máme široký a hráči by měli mít kvalitu, aby to pokaždé zvládli.“

Opět se na lavičku nevešel útočník Václav Drchal, který rovněž patří k nadějným mladíkům v prvním týmu. Jaké s ním máte plány?

„Je to složité. Tetteh vstřelil gól na Bohemce, Kozák předtím s Teplicemi. Nechci někoho odstavovat, ale Vašek byl po zranění, šli jsme na to opatrně. Řešili jsme také, že by šel někam hostovat. Měli jsme teď navíc soupeře, kteří hodně brání. I proto jsme potřebovali soubojové útočníky. Vašek je spíš rychlostní typ. Potřebuje náběhy za obranu a to jsme v posledních kolech moc neměli. Možná jej využijeme už nyní proti Slovácku, protože to bude muset hrát otevřeně, aby se dostalo do nejlepší šestky. V přípravě se mi Drchal líbil, nicméně tu jsou Kozák a Tetteh. Uvidíme, jeho čas určitě přijde.“

V posledních zápasech na stoperu dominuje Dávid Hancko, který je v klubu na hostování z Fiorentiny. Chtěl byste ho mít v týmu natrvalo?

„Že se Dávid zlepšuje, jak tu vyrostl a prokazuje kvalitu, musí vidět všichni. Nicméně jeho budoucnost musí vyřešit klub. Nevím, zda na něho budou finance. To vůbec není otázka na mě. Já bych ho tu chtěl, ale zároveň dokážu respektovat stanovisko klubu.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 11. Kozák, 71. M. Frýdek Hosté: Sestavy Domácí: Nita – Vindheim, Štetina, Hancko, Matěj Hanousek – Hložek, Trávník (46. Sáček), Kanga (76. Dočkal), Karabec (76. Mandjeck), Moberg Karlsson (65. M. Frýdek) – Kozák (C) (65. Tetteh). Hosté: Fendrich – Hrabina, Hnaníček, Žídek (C), Helešic – Mondek (75. Sus), Schaffartzik, Jan Řezníček, Jursa (78. Železník), Dordić (83. Šcudla) – Juřena (83. Texl). Náhradníci Domácí: Heča, Costa, Mandjeck, Sáček, Frýdek, Dočkal, Tetteh Hosté: Lasák, Zapalač, Sus, Hošek, Železník, Texl, Šcudla Karty Domácí: Trávník, Hancko, Štetina Hosté: Žídek Rozhodčí Marek – Vodrážka, Batík Stadion Generali Česká pojišťovna Arena, Praha - Bubeneč Návštěva 300 diváků