Kolářovi skončilo období nul: Závěr s Baníkem? Jako bychom nehráli o titul | iSport.cz

Která znamená, že Viktoria Plzeň je za vámi už jen o šest bodů. Nervy?

„Ne, nemáme důvod. Furt máme velký náskok, ukázali jsme všem, že fotbal hrát pořád umíme, hrajete dobře, ale bohužel jsme tu body nezískali. Vlastně ani předtím s Plzní... Věřím, že teď na to naskočíme proti Zlínu a body zase budeme sbírat.“

Čím si vysvětlit remízu na Baníku?

„Hodnotím to špatně. Měli jsme zápas na konci ve svých rukách, vedli jsme 2:1 a hloupě inkasujeme v 96. minutě ze standardky. My jsme sem jeli pro tři body, urvat to, zvládnout, ale nehráli jsme jako zkušené mužstvo, přišlo mi, jako bychom vůbec nehráli o titul. Takové neslané nemastné. Nikdo jako by si nevážil šance nastoupit, špatný... Ale všichni, co jsme byli na hřišti, jsme to měli víc zorganizovat, poprat se o to, vyhrát víc soubojů ve vápně. Usnadnili jsme jim to, oni toho využili a vezeme jen bod.“

Přitom tlak jste měli, ovšem šancí dost málo, že?

„Všichni víme, že v Ostravě je to vždycky těžké. Hrají vzadu organizovaně, mají tam vysoké hráče, balony do soubojů se tam nedá moc dostat, takže musíme hrát za ně. Ale oni byli zalezlí, moc prostoru za nimi nebylo. Pomohlo nám, když pak nastoupil Maso (Lukáš Masopust) s Teclíkem (Stanislav Tecl), oživili to, ale furt jsme to nebyli my. O to víc mě mrzí, když tu vedeme v 95. minutě 2:1 a necháme si to takhle proklouznout.“

Na inkasované góly ze standardních situací taky nejste moc zvyklí...

„Za tu dobu, co jsem tady, jsme takhle po hlavě z rohu dostali snad jeden gól, nevím... A teď rovnou dva. Všichni vědí, že výšková převaha hrála pro Baník, ale hloupě jsme to řešili. Neubránili jsme to. Musíme se teď soustředit na další zápas a zvládnout ho.“

