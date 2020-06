Devět měsíců bez gólu venku: Hodně nepříjemná vizitka, nezastírá Vukadinovič | iSport.cz

Skoro devět měsíců. Karviná se naposledy trefila ve venkovním zápase s Příbramí (2:0) 21. září minulého roku, od té doby prázdno. Ani jeden gól v posledních devíti utkáních. Čekání si prodloužila v Jablonci, kde nepomohla ani výměna Vukadina Vukadinoviče s Ondřejem Lingrem na hrotu. „Je to škoda. Je to špatný. Ani nevím, co k tomu říct," přemítal po zápase první jmenovaný.

Prohra 0:1 v Jablonci a hodně nervózní utkání. Co na něj říkáte?

„Věděli jsme, že nás nečeká nic lehkého. Jablonec hraje na špici, o třetí místo, ale přijeli jsme k němu s tím, že můžeme překvapit. Zaspali jsme prvních 20 minut, kdy byli domácí lepší. Měli závary i šance, pak jsme se srovnali a začali líp kombinovat. Poločas jsme dohráli ok, o přestávce jsme si řekli, že deset patnáct minut musíme přežít protože soupeři pak dojdou síly. Jablonec má velkou marodku. Bohužel z jedné chyby si necháme dát gól, pak škoda šance Tijaniho na konci. Mohl to trefit a bylo by vše veselejší. Takhle jen další ztráta…„

A další ztráta bez venkovního gólu. Už podeváté.

„Je to škoda. Je to blbý. Hodně nepříjemná vizitka, ani nevím, co na to říct. Musíme makat. Každý bod je pro nás v tuto chvíli dobrý. Věřím, že máme sílu na výhru nad Boleslaví, v nadstavbě by se nám dýchalo líp.“

Dostala se vám série i nepříjemné 14. místo do hlavy?

„V situaci, kdy bojuju o záchranu, jsem úplně poprvé, ale nemůžeme se na to vymlouvat. Hlava nehlava. Musíme se uvolnit a hrát tak, jak jsme hráli před virem. Mělo to hlavu a patu, šlapali jsme. Škoda, že nás pauza přibrzdila, všichni na tom každopádně byli stejně. Spousta kluků má nějaké šrámy, odpadla nám celá záloha –⁠ klíčoví hráči. Věřím, že se dají dohromady a v neděli další zápas zvládneme.„

Příbram porazila Liberec (2:1) a snížila váš náskok na čtyři body, je situace o to horší?

„Určitě ano, je to nepříjemné. Příbram vyhrála, vypadá to špatně. Boleslav musíme porazit, jednoznačně. Musíme hrát na vítězství a jasně vyhrát.“

Začínal jste na postu hrotového útočníka, pak jste se ale vyměnil s Ondřejem Lingrem. Proč?

„Byl jsem tam vlastně jen chvíli, okolo patnácté minuty už jsme se prohodili. On to má zažité, hrot mu sedí. Vyhraje spoustu soubojů a je nepříjemný pro obránce. Jsem rád, že jsem se vrátil na kraj, protože jsem krajní hráč. Ale nemám s tím problém, když mě tam trenér dá, budu hrát na hrotu.„

Určitě porážka mrzí i proto, že se vám úspěšně podařilo přežít úvodní drtivý tlak Jablonce. Gól padl paradoxně v době, kdy jste srovnali tempo.

„Mrzí hodně. Začátek jsme přežili a pak si necháme dát gól v 58. minutě. Úplně jednoduchý gól... Škoda. I tak jsme však měli dopředu málo věcí, nedostali jsme se pořádně do vápna a když už, nedali jsme dobrý centr. Škoda Tijaniho šance, mohl to trefit.“