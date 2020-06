Udělali jsme krůček k záchraně, těšilo Horvátha. Hrdina Nový měl dát góly dřív | iSport.cz

Nejen v téhle sezoně FORTUNA:LIGY platí: pokud v tabulce hledáte Příbram, musíte očima sjet až úplně dolů. Parta z hornického města byla dlouho poslední, ale po středeční propršené bitvě s Libercem už to neplatí: díky senzační výhře 2:1 je nově patnáctá, o bod pod sebe stlačila Opavu. „Udělali jsme malý krok k tomu, abychom mohli přemýšlet o záchraně. Liberec měl několik tutovek, ale my byli šťastnější. Musíme zůstat na zemi,“ pravil příbramský trenér Pavel Horváth, jenž se svými chlapci v pěti zápasech vyválčil sedm bodů.

Jak vám bylo těsně po zápase?

„Byl jsem spokojený, uhráli jsme tři body z těžkého utkání. Hřiště bylo podmáčené, celou dobu pršelo a pro oba týmy to nebylo nic lehkého. Byla k vidění spousta šancí – a my byli šťastnější.“

I díky prvním dvěma ligovým trefám Martina Nového, viďte?

„Myslím, že měl dát góly už dřív. Jsme rádi, že se probudil. Jeden gól dal skoro do prázdné a trestňák trefil dobře. Něco v trénincích děláme a kluci to vyřešili fotbalově, takže jsme spokojení.“

Nechyběl tomu třetí gól, který by vás uklidnil?

„Možná chyběl, ale Liberec hrál velmi dobře. Přežili jsme několik tutovek, proto můžeme být rádi, jak to nakonec dopadlo. Mohli jsme dát třetí gól, ovšem Liberec měl čtyři nebo pět velkých šancí.“

Už jste to zmínil, ale přece jen: jak moc zápas ovlivnil podmáčený terén?

„Ani jeden tým se nehrnul do nějaké velké rozehrávky. Liberec má fotbalovější hráče v čele s Balutou nebo Hromadou, proto jsme chtěli hrát důrazně a být včas v soubojích. To se nám povedlo a máme tři body.“

Mimochodem, jak to vypadá se zraněným kapitánem Janem Rezkem?

„Honza potřeboval dva tři dny, aby si trochu odpočinul. V pátek by se měl zapojit do tréninku.“

V neděli vás čeká poslední zápas základní části v Teplicích. Co si na ně nachystáte?

„Snad nebudeme muset na umělku, jestli bude dál takhle pršet… Po zápase jsem klukům říkal v kabině: Udělali jsme malý krok k tomu, abychom mohli přemýšlet o záchraně. Musíme ale zůstat na zemi a uhrát další body.“