Koubek o ztrátě Slavie: Bramboračka, gólmani nezářili, Souček by se vyřádil | iSport.cz

Vnímáte, že se soutěž na obou pólech tabulky, stejně tak uprostřed, pořádně zauzlovala?

„Rozhodně. FORTUNA:LIGA nám před závěrečným kolem základní části nabrala ještě více na své dramatičnosti. V čele tabulky stahuje Plzeň obří šestnáctibodový náskok a dostává se na dostřel. Šest bodů ztráty rozdíl je pro Západočechy velmi nadějných. Ukazuje, že remíza v Edenu nabývá na cennosti. O účast v mistrovské skupině se o jedno volné místo poperou ještě tři týmy. A Slavia se v duchu možná pomodlí, aby to nebyl Baník, který má k tomu nejblíže.“

To sedí. Zajímavé věci se ale dějí i v nižších patrech, že?

„Ano. Do prostřední skupiny hrající o Evropskou ligu krásnou výhrou na Slovácku definitivně a zaslouženě doskočili klokani. Ukazuje se, jak je důležité míti Pulkraba, v Bohemians po dlouhé době mají borce, co umí dát gól. Naopak v té lepší střední třídě bude chybět jeden z dvojice Mladá Boleslav a Olomouc, což je pro mě obrovské překvapení. Ve skupině o záchranu, kromě jednoho ze zmíněné dvojice, nebude mít nikdo klid a budou se dít – jako už tradičně – velké věci. O první rozruch se již postarala Opava, přichází Radoslav Kováč, další trenér bez licence…“

Tématem středečního kola bylo utkání v Ostravě. Zaskočila vás ztráta Slavie?

„Víte, zatímco o výhře Plzně vzhledem ke slabému soupeři (Zlín) nebylo předem příliš pochyb, o sešívané jsem obavy měl. Utkání s Viktorií je stálo strašně sil, hrálo se již třetí den poté, navíc museli cestovat. Kdežto Baník posílila výhra v Olomouci. Ostrava zvolila celkem očekávaný třístoperový herní vzorec. Ke hrotu Smolovi nasadila křídla Potočného a Kuzmanoviče. V defenzivě se tak toto zdánlivě ofenzivní postavení 3-4-3 zvolenou taktikou hlubokého bloku přetransformovalo na těžko prostupný val 5-4-1, ve kterém Baník odehrál takřka osmdesát procent hracího času. Těžké pro Slavii, hodně těžké…“

Baník k tomu přidal i potřebné válečnické ingredience.

„A právě proto se proti takovému pojetí nikomu nehraje dobře. Zvláště, když je ve valu vysoká míra bojovnosti, důslednosti a agresivity. A to domácí měli. Utkání tak nabídlo nepěkný obraz fotbalové války plné soubojů, faulů, polehávání, dvanácti žlutých karet a dvou červených. Zajímalo by mě, kolik se hrálo čistého času.“

Zvládl zápas rozhodčí Ondřej Berka?

„Většinou v takové bramboračce jede i sudí. Slabý výkon Berky se mi