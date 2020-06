Bohemians po letech do Evropy? Ať se soupeři bojí, varuje Sňozík | iSport.cz

Jak jste prožíval středeční bitvu na Slovácku, po které si Bohemians zajistili vstupenku do skupiny o Evropu? Před rokem se do poslední chvíle vyhýbali ošidné baráži…

„Loni to bylo na infarkt. A letos? Bohemka vyhrála čtyři z posledních pěti zápasů a myslím, že ještě neřekla poslední slovo. Po Plzni a Spartě má nejlepší formu v lize, víkendová porážka se Spartou byla nešťastná. Kluci to můžou ve skupině o Evropu hezky zamíchat.“

I proto, že už mají splněný hlavní cíl v podobě záchrany a díky tomu můžou hrát uvolněně?

„To taky, ale klíčová je pro mě jiná věc: uzdravený kádr. Když se vám zraní pět šest lidí a do toho přijdou karty, konkurenceschopná jedenáctka se dává moc těžko dohromady. Nejspíš pomohla i dlouhá pauza, kluci měli čas dát se dohromady.“

Jak velký podíl má na úspěchu Bohemians trenér Luděk Klusáček?

„Zásadní, k týmu pasuje dokonale. Kluci ho respektují a má k ruce Brábu (asistenta Ericha Brabce), mladého a ambiciózního kluka. Důležité je, že trenéři mají na každý post dva vyrovnané hráče. Ať hraje Petr nebo Pavel, vždycky se daří. Kluci vědí, co mají hrát, má to hlavu a patu. Výsledkem je hezký fotbal a z častých šancí pramení góly. Hodně gólů.“

SESTŘIH: Slovácko - Bohemians 1:2. Svědíkovi svěřenci klesli na osmou pozici

Pět jich na jaře stihl hostující sparťan Matěj Pulkrab. Našli Bohemians po dlouhé době gólového útočníka?

„Díkybohu za něj. Matějovi styl Bohemky sedí a pomáhá mu, že ví, že bude hrát. Je zdravý a těží z dobré práce krajů: rychle nahoru a centry z křídla. Umí si najít místo ve vápně a udeřit. Jsem rád, že se prosadil. Pro něj i ostatní kluky je škoda, že nemůžou mít v zádech plný Ďolíček. Byli by ještě lepší.“

Někteří fanoušci si i tak cestu na fotbal najdou a za plotem si postaví štafle. Je i tohle symbol současné euforie kolem Bohemians?

„Fandové Bohemky jsou známí svojí nekonečnou oddaností, vymyslí cokoliv. I kvůli nim jsem optimista. Jsem přesvědčený, že kluci si to v nadstavbě nepůjdou jen tak odehrát. Podle toho, co si čtu v diskusích, jsou fanoušci nadšení a možná až moc na hrušce, ale nemuselo by to dopadnout špatně. Soupeři Bohemky se mají čeho bát.“

Slovácko - Bohemians: O druhý gól Klokanů se postaral Květ, 0:2

