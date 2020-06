Kováč: Stramaccioni byl chytrý a věděl, co chce. Nejvíc mi dal Ščasný | iSport.cz

Jeho ambice je jasná: vytáhnout Opavu z posledního místa ve FORTUNA:LIZE a v baráži ji zachránit. Ovšem případný pád do FNL neznamená konec jeho angažmá. Radoslav Kováč jako nástupce odvolaného Jiřího Balcárka podepsal tříletý kontrakt, chce pracovat koncepčně. Šéfové SFC mu důvěřují. „Líbí se jim moje představy,“ uvedl Kováč, trenérský nováček mezi elitou. Další důležitá věc? Má obrovskou podporu klíčového záložníka Pavla Zavadila, který je o dva roky starší než on.

Na začátek docela hektika, co?

„Všechno se událo strašně rychle, je to náročné. Oběd jsme měli na stadionu, jen jsme si odběhli. Ale všechno jsme zvládli. Z prvního tréninku jsme byli nadšení. V Opavě je samozřejmě jiné zázemí než ve Spartě, ale nevidím v tom vyloženě problém. Tak to prostě je.“

Váš příchod se chystal už několik dní. V jaké roli jste strávil středeční duel Opavy na Spartě?

„Byl jsem doma a díval se na České Budějovice.“

iSport Premium nyní pro nové předplatitele jen za 1 Kč za první měsíc a sleva na elektroniku >>>

Což potvrzuje, že jste byl nachystaný mužstvo po Jiřím Balcárkovi okamžitě převzít.