INSIDER: Chvála Baníku, ale Slavia to zvládne. Karabec? Budoucnost Sparty | iSport.cz

Byť fotbalisté Slavie udrželi po vzájemném souboji Plzeň na distanc, hned v následujícím, 29. kole FORTUNA:LIGY zaznamenali ztrátu v Ostravě a jejich náskok se smrskl na šest bodů. Co to s týmem z Edenu udělá? „Boj o titul se zdramatizoval,“ souhlasí ve svém pořadu Ligový insider bývalý reprezentační obránce Martin Jiránek. Přesto tvrdí: „Pořád je to dobrý náskok, který podle mě Slavia zvládne udržet.“ Kromě vypjatého šlágru se Jiránek věnuje i dalšímu talentu Sparty Adamu Karabcovi či vzestupu Bohemians.