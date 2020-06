Krejčí: Šňůra výher je naše povinnost. Plzeň? Už budeme poučení | iSport.cz

Nepřipomněl vám tohle utkání nedávný duel v Karviné? Tam jste taky rozhodli až po změně stran.

„Dá se to tak říct, i když nastoupily jiné sestavy. Zápas byl podobný v tom, že soupeř byl stejně bojovný. My jsme se ale drželi našeho plánu. Vidíme, že když máme trpělivost, tak góly dáme a můžeme v takových zápasech vítězit.“

Vyhráli jste popáté za sebou. Cítíte, jak se nálada v kabině postupně zlepšuje?

„Cítím už od pauzy, že je atmosféra dobrá. Jdeme postupně, zvedáme se. Krátkodobé cíle jsou vítězit ve všech zápasech, to se nám daří. Chceme udržet třetí místo v lize a vyhrát pohár. Zatím jsme všichni spokojení, ale pořád je v čem se zlepšovat."

Právě pohárové semifinále s Viktorií vás už ve středu. V čem bude jiné než nedávný ligový střet?

„Určitě budeme víc poučení. Víme víc o tom, co nás čeká. Už jsme si to jednou zkusili. Pohár je pro nás všechny ohromná motivace. Věřím, že to zvládneme úplně jinak.“

Do sestavy jste se vrátil po dvou utkáních, kdy jste musel stát pro osm žlutých karet. Uvítal jste odpočinek nebo jste na tribuně spíš trpěl?

„Bylo to dost nepříjemné. Pozitivum bylo, že jsem si to odstál za týden, nebyla to delší doba. Jsem rád, že to kluci zvládli. Ani jsem si moc neodpočinul, i když tréninky byly lehčí. Na konci zápasu už jsem docela vařil vodu, ale jsem rád, že mi dal trenér šanci. Snad budu v takových výkonech pokračovat já i celý mančaft.“

Přiznejte, kdy jste naposledy osobně zažil takovou vítěznou sérii?

„To je trochu nepříjemná otázka. (usmívá se) V druhé lize jsme měli se Zbrojovkou devět výher v řadě, než jsme postoupili do baráže. Tohle je něco trochu jiného. Je naše povinnost takovou šňůru mít.“