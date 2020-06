Kotal: Cílem je vyrovnat se Slavii a Plzni. V jaký tah věřil na Slovácku? | iSport.cz

Na Slovácko vypustil základní sestavu, jejíž průměrný věk byl 23 let. Kouče Sparty Václava Kotala k tomu vedl taktický záměr. A ten mu vyšel. Během druhé půle se na hřiště dostali zkušenější hráči, kteří zajistili rudým vítězství 2:0, páté v řadě. Sparta tak zakončila základní část FORTUNA:LIGY na třetím místě, ale nyní už se soustředí na středeční semifinále MOL Cupu. „Hráči by teď měli mít určitě větší sebevědomí. Změníme i taktiku oproti vzájemnému ligovému duelu,“ předeslal před soubojem s Plzní Kotal.

Vyhráli jste popáté v řadě. Jak vám to zní?

„Samozřejmě jsme spokojení. Zase jsme nedostali gól, takže pokračujeme v celkem kvalitní obranné fázi. Nikdy to není bez chyb, ale věřil jsem, že budeme dopředu schopní něco realizovat. Ve druhé půli jsme to potvrdili a nakonec zaslouženě vyhráli.“

Dá se souhlasit s tím, že se zápas vyvíjel podobně jako ten v Karviné? Tam byla také první půle tak trochu zahřívací a po přestávce jste rozhodli.

„Tak zahřívací… Nastoupili zase hráči, kteří toho spolu zatím tolik neodehráli. Myslím si ale, že i v prvním poločase jsme měli několik dobrých akcí, jenom jsme je nedokázali dotáhnout do konce. Ve druhém poločase, s příchodem zkušenějších hráčů, se naše převaha ukázala a jsem rád, že jsme to přetavili ve vítězství.“

Vaše sestava měla průměrný věk 23 let. To je o šest let méně, než sestava Slovácka. Uvědomuje si toto trenér, když tvoří základní sestavu?

„Určitě ano. U soupeři jsem věděl, že má v sestavě šest hráčů, kterým je kolem třiceti. Věřil jsem, že pohybem ve druhém poločase, když nasadíme rychlostní typy hráčů, uspějeme. To se potvrdilo.“

Základní část jste zakončili nakonec na třetím místě, ačkoliv jste před restartem byli devátí. Jak byste blok po opětovném rozběhnutí ligy shrnul?

„Sparta má takový kádr, že bychom měli se soupeři, kromě Slavie či Plzně, být dominantní. Jsem rád, že se nám to povedlo, i když třeba průběhy některých utkání nebyly takové, jaké bychom si představovali. Musíme se snažit vyrovnat Slavii a Plzni, to je náš cíl.“

Na to budete mít příležitost hned ve středu, kdy hrajete s Viktorií pohár. Jdete do tohoto vzájemného zápasu v lepší pozici, než v jaké jste do něj vstupovali po koronavirové pauze?

„Určitě. Myslím, že by hráči po pěti vítězstvích měli mít větší sebevědomí. Změníme také jednoznačně taktiktu, než jakou jsme měli v ligovém utkání.“

Na zápas se Slováckem s vámi nepřicestoval Libor Kozák, ačkoliv je zdravý. Bylo to v rámci rotace kádru, protože teď vás do příštího úterý čekají další tři utkání?

„Ano, samozřejmě se snažíme šetřit hráče tak, jak to jen jde, aby byli odpočatí. Někteří si sáhnou na dno, ale zatím nám to vychází a já věřím, že je důležitá i chuť těch vítězství.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: Hosté: 65. Vindheim, 79. Kanga Sestavy Domácí: Porcal – Juroška, Mich. Kadlec, V. Daníček (C), Divíšek (81. Reinberk) – Navrátil (71. Kohút), Sadílek (68. Mareček), Kalabiška, Havlík – P. Dvořák – Zajíc (81. Jurečka). Hosté: Heča – Sáček, Costa, Štetina, Matěj Hanousek – Hložek (63. Vindheim), L. Krejčí, Dočkal (C) (80. Trávník), Karabec (63. Kanga), M. Frýdek (46. Moberg Karlsson) – Drchal (46. Tetteh). Náhradníci Domácí: Kohút, Jurečka, Mareček, Šimko, Nemrava, Reinberk Hosté: Nita, Trávník, Moberg Karlsson, Tetteh, Mandjeck, Vindheim, Kanga Karty Domácí: Divíšek Hosté: Sáček Rozhodčí P. Franěk – M. Vlček, M. Flimmel Stadion Městský fotbalový stadion Miroslava Valenty, Uherské Hradiště

