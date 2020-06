Masopust po Zlínu: Plzeň jsme neřešili. V Ostravě to bude jiné | iSport.cz

Byla by to pro Slavii mrzutost, kdyby Zlín nesvalila. „Sešívaným“ se to povedlo díky hlavičce Lukáše Masopusta, který v 74. minutě uklízel do prázdné brány centr od Nicolae Stancia. „Krásně mi to předložil,“ chválil Masopust asistenta. Zápas Plzně v Olomouci se spoluhráči neřešil.

Jak těžké bylo soupeře zlomit?

„Zbytečně jsme si to sami zkomplikovali. V první půli jsme měli tři velké šance, kdy jsme zápas mohli překlopit na naši stranu. Bohužel se nám to nepovedlo. Počasí i sled utkání nahrával tomu, že to bude takhle utrápené až do konce. Byli jsme šťastnějším týmem, ale šli jsme tomu naproti. Jsme velice rádi, že jsme to takhle zvládli.“

Rozhodl jste utkání jediným gólem, hlavičkoval jste do prázdné brány. Bylo to jednoduché, jak to vypadalo?

„Docela jo. Šlo jen o to, abych míč čistě trefil a poslal do brány, protože ta byla úplně prázdná. Nico (Stanciu) mi to krásně předložil.“

Trefil jste se už ve středu v Ostravě, kde jste ale o výhru nakonec přišli. Teď už jste hrdina se vším všudy.

„Já na nějaké hrdiny nehraju. Jsem rád, že jsem týmu pomohl gólem a že jsme to celkově zvládli. Je jedno, kdo gól dá.“

Jak moc vás gól uklidnil?

„Mně ze hřiště přišlo, že by bylo lepší, kdyby padl ještě o chvilku později. Zlín tam měl pak nějaké nákopy, zavánělo to tam trochu. Naštěstí jsme se vyvarovali chyb.“

Věděli jste, že Plzeň vede v Olomouci? Nedostávalo vás to pod ještě větší tlak?

„Ne, neřešili jsme to. Víme, že všechno máme ve svých rukách a že se musíme dívat jen sami na sebe. Všechno si můžeme uhrát sami.“

Nabitý program dvou zápasů v týdnu se vám teď přeruší. Jak s volnem naložíte?

„Bavili jsme se o tom, že si musíme odpočinout. Je fakt krásné hrát dvakrát v týdnu, ale zároveň to stojí strašně moc sil. Myslím, že proti Zlínu už to na hřišti bylo vidět. Oba týmy už pak tahaly nohy, bylo to hodně náročné.“

A v sobotu jedete zase do Ostravy na půdu Baníku, kde jste ve středu remizovali.

„Ale já se těším. Každý zápas je jiný. Očekávám, že se to utkání bude odvíjet zase trochu jinak než ve středu. Je to nadstavba, musíme jít zápas od zápasu, abychom to zvládli co nejdřív.“

Od příštího kola může být na zápase až dva a půl tisíce lidí, atmosféra bude fotbalovější. Těšíte se na více fanoušků?

„Ano. Jakmile se pustí fanoušci na stadion, hra bude mít daleko větší spád. Věřím, že nás tu vybičují k daleko lepším výkonům.“

