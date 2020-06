TOP týmy po pauze: naděje v Plzni, favorit Sparta i obhajoba na Slavii | iSport.cz

Šest kol uteklo jako voda v divoké řece, základní část fotbalové FORTUNA:LIGY už v neděli zatáhla oponu. Kdo jde do závěrečné nadstavby v nejlepší fazoně? Deník Sport vybral pět týmů, kterým se po koronavirové pauze dařilo nejvíc. Kde a kdy se může zlomit boj o titul? Proč je favoritem na bronz Sparta? A jaký klub se dostal do zcela mimořádné situace?

O co hraje: Na západě ještě živí naději na mistrovské oslavy. V pěti kolech nadstavby ale musí získat o sedm bodů víc než Slavia, protože při rovnosti bodů by „sešívané“ zvýhodňovalo postavení v tabulce po základní části. S rozpoložením obou kandidátů může zamíchat už druhé kolo, zápas v Edenu Slavia–Viktoria! Nedávný střet dvou rivalů skončil remízou 0:0, přičemž Jakub Brabec a spol. tuhle plichtu spíš zuby nehty ubránili.

2. Sparta

Body: 15

Skóre: 13:3

Zápasy: Viktoria (doma) 1:2, Karviná (venku) 4:1, Teplice (doma) 3:0, Bohemians (venku) 1:0, Opava (doma) 2:0, Slovácko (venku) 2:0

Aktuální pořadí: 3. místo (skupina o titul)

O co hraje: Matematicky může Sparta skončit nejlépe na místě, které si vybojovala posledním kolem základní části, tedy třetí. Druhá Viktoria je už šestnáct bodů daleko, a hraje se jen o patnáct. Forma týmu je nicméně v posledních zápasech výborná, pět výher v řadě, to z ní dělá asi největšího favorita na bronz, který by mužstvu z Letné zajistil předkolo Evropské ligy. To si ale může výběr Václava Kotala zajistit případně i v poháru, kde ho v semifinále čekají doma Západočeši.

