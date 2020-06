Liga očima fanoušků: Dejte víc šancí Barymu! Na Bohemce ožívají 80. léta | iSport.cz

Milan Baroš při utkání Baníku proti Slavii • FOTO: ČTK Základní část FORTUNA:LIGY je za námi. Jak vidí vyhlídky svých klubů před nadstavbou autoři fanouškovských sloupků v deníku Sport? Přečtěte si příspěvky příznivců Slavie, Baníku, Sparty, Plzně a Bohemians.

SLAVIA: Bez protestů, pojďte na stadion Slavia vyhrála základní část ligy a do nadstavby jde s šestibodovým náskokem. Vezmeme-li v úvahu omlazení kádru a jeho přebudování ve velmi krátké době zimní přestávky, musíme být spokojeni. A to i přesto, že všichni bychom raději koukali na hezčí fotbal, než je v posledních týdnech od svěřenců trenéra Trpišovského k vidění. Nicméně už v zimě bylo jasné, že to bude skřípat. Naše šance uhrát titul je stále obrovská a přebudování kádru se nám velmi brzy pozitivně vrátí. Aktuálně se na stadion zatím dostane jen 2500 lidí, v další části až 5000, tedy co se týče Slavie. Vybírat fanoušky, kteří mohou na stadion a kteří ne, je vskutku sisyfovská práce. Zatím to vypadá, že Slavia se bude řídit počtem navštívených zápasů. Držím jí palce a přeji pochopení u fanoušků. Žádné řešení není optimální. Se Zlínem byla atmosféra na stadionu úděsná. Proto doufám, že nikdo z fanoušků Slavie nechystá nějaký protest, a pokud to půjde, na utkání lidé přijdou a naše fotbalisty podpoří. Potřebují to teď víc než kdy jindy. DAVID OCETNÍK. 42 LET, AREA 114

BANÍK: Z šestky mám radost i respekt V Liberci jsme se protrápili k bodu, který se snad v konečném zúčtování bude hodit. V ofenzivní činnosti jsme byli ale neškodní. Trenér Kozel evidentně hráče nabádá rozehrávat po zemi a hrát kombinační fotbal, ale nejsem si jistý, že všichni naši hráči, kteří se ocitnou pod tlakem soupeře, na takový styl hry mají. A hlavně nabídka některých záložníků pro míč byla více než bídná. Co nechápu, je, že Bary dostává šanci na poslední minuty. Jsem si jistý, že dokud hraje, stále má co nabídnout. Kromě nuly vzadu byl pozitivem výkon Laštyho v bráně, oživení hry Lalkovičem a nasazení talentu Drozda. Zrovna on by mohl dostávat víc a víc šancí, jelikož na ofenzivním záložníkovi nás dlouhodobě tlačí bota. Z účasti v top šestce mám radost, ale i respekt. Budou to hodně těžké zápasy a jakýkoli posun v tabulce nahoru bude úspěch. Snad se na stadion v Ostravě dostane alespoň část fanoušků, která vytvoří atmosféru a vyhecuje hráče k nějakým bodům. První na řadu přijde Slavia. DAVID LIVEČ. 38 LET, VEDOUCÍ PRODEJE SESTŘIH: Liberec - Baník 0:0. Ve skupině o titul jsou nakonec domácí i hosté

SPARTA: Jak je důležité míti Kangu Z pohledu toho, co jsem tu psal minulý týden, můžeme brát zápas na Slovácku jako názorný příklad, jak jsou Hancko a Kanga pro hru Sparty důležití. První půle byla nekoukatelná a to oboustranně. Slovácko dobře dostupovalo naše hráče a to nám dělá dlouhodobě problémy. Neumíme si s tím poradit, navíc to bylo vše takové statické, takže jsme se dostali pouze k pár střelám z dálky. Poločasové změny přinesly pohyb a větší kvalitu na míči. A jak už jsem zmínil, ukázalo se, jak je důležité míti Kangu. Hru zklidnil, usměrnil, a k tomu přidal gól. Málokdy chválím hráče jmenovitě, ale moc se mi líbil Štetina. Hrál soustředěně, bez chyb, s dobrou rozehrávkou a velkou dávkou obětavosti. Potvrzuje, že prodloužení smlouvy byl dobrý krok, a taky, jak může být pro hráče důležitá důvěra trenéra. Semifinále poháru s Plzní prý bude jiný zápas než ten po rozehrání ligy. Uvidíme, v každém případě bychom do něj měli určitě jít s větším sebevědomím. MICHAL ŠEDIVÝ. 52 LET, OUTDOOR EXPERT SESTŘIH: Slovácko - Sparta 0:2. Rozhodl sporný gól, hosté jsou po pěti výhrách třetí

PLZEŇ: Šest bodů, to je hratelné Jo jo, tak nám základní část skončila a teď se pojede na krev. I po víkendu je čelo tabulky stále o šest bodů a myslím si, že je to hratelné. Ale už musíme v chrámu drahoty a zla konečně vyhrát. Posun byl vidět. Loni konečně gól, letos sice bez branky, ale za bod, do třetice prostě vítězství. V Olomouci jsme možná nepředvedli to nejlepší, co umíme, ale na Hanáky to stačilo. Prý se tam přihodilo nějaké extempore ze strany diváků, bohužel jsem tam nebyl, tak nebudu komentovat… Vypadá to, že nadstavba bude mít grády. Trenér Guľa zřejmě dodal týmu pozitivní myšlení. Vypadá to, že hráči si s ním rozumí, a v neděli se už budeme moct podívat na fotbal naživo. Sice bych moc rád byl už ve středu na Spartě, ale bohužel zatím není dáno. Tak příště. Je před námi pět překážek, tak na ně a odvalit je z cesty! Čest královně Viktorce, koronavirus z Čech pryč! A Babiš ať jde s ním! KOVI. 52 LET, PODNIKATEL SESTŘIH: Olomouc - Plzeň 0:1. Viktoria neztratila dech, rozhodl Hořava