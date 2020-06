Rada: Máme za sebou výživný týden. Věřím, že Pelta do Plzně pojede | iSport.cz

Má za sebou notně výživný týden – a vůbec se tím netají. Jablonecký kouč Petr Rada dával dohromady tým po výprasku 0:3 na hřišti Bohemians a zároveň bedlivě sledoval soudní proces klubového majitele Miroslava Pelty, který čelí obvinění z nelegálního ovlivňování dotací do fotbalu. „Snad to dobře dopadne,“ říká před nedělním zápasem v Plzni (19:00).

Sílu nové Plzně pod Adrianem Guľou poznal Jablonec na vlastní kůži doma v únoru, kdy Viktorii podlehl 1:2. „Trenér Guľa nastartoval něco nového, vítězí. Je vidět, že jeho příchod tomu něco přinesl,“ uznává Petr Rada.

Po roce se opakuje stejná situace – začínáte nadstavbu v Plzni. S čím do zápasu půjdete?

„My jdeme do celé nadstavby od nuly, liga už je za námi. Mohli jsme jít ze třetí pozice, ale to se nám bohužel nepovedlo, zkomplikovali jsme si to. Do Plzně jedeme určitě s respektem, má nového trenéra, hraje agresivněji, jsou v pohybu. Ale my se chceme o něco pokusit.“

Straší vás ještě ten loňský zápas, v němž jste měli iks šancí, ještě šest minut před koncem jste vedli a nakonec jste prohráli 1:2?

„Samozřejmě. Že jsme ten zápas nevyhráli, byla jen naše chyba, mohli jsme rozhodnout v náš prospěch už předem. Roli tehdy hrálo i to, že mě pan rozhodčí poslal brzy na tribunu, nesmyslně – za tím si stojím dodneška. Kdybych byl v závěru hráčům blíž, možná to mohlo dopadnout jinak, ale to nechci spekulovat. Prohráli jsme si to sami. V tom je Plzeň silná, že hraje do poslední minuty.“

S Plzní jste se už utkali na konci února doma (1:2). Dá se to nějak nyní v přípravě na zápas zúročit?

„Trenér Guľa nastartoval něco nového, vítězí. Je vidět, že jeho příchod tomu něco přinesl. Ale musím říct, že zápas u nás jsme měli minimálně zremizovat, protože za stavu 1:2 jsme měli tři vyložené šance. Byli jsme Plzni víc než vyrovnaným soupeřem. Musíme se připravit na těžké utkání, Plzeň, ať chceme, či nechceme, hraje se Slavií o titul, pořád se honí.“

Ve středu Plzeň pod Adrianem Guľou poprvé vážně narazila, na Spartě vypadla z MOL Cupu. Myslíte, že to na ní může zanechat nějaké stopy?

„Ne, nevěřím tomu. Trenér Guľa byl s výkonem spokojený. Na druhou stranu musím říct, že po dlouhé době jsem viděl hrát Spartu tak, jak bych si asi představoval. Nechci říct, že to bylo dokonalý, ale takhle Spartu hrát už hodně jejích fanoušků dlouho nevidělo.“

SESTŘIH: Bohemians - Jablonec 3:0. Klokanu půjdou do prostřední skupiny z osmého místa

Po prohře 0:3 v posledním kole základní části na Bohemians jste byl hodně rozezlený. Máte za sebou v Jablonci výživný týden?

„Ano, hodně výživný, protože výkon, který jsme podali v prvním poločase, nebyl adekvátní kvalitě našich hráčů. Byl jsem zklamaný z toho, že jsme to nezvládli po všech stránkách – přístupem, fotbalovost i nasazením. O přestávce jsme vyměnili dva hráče, Kroba a Pilíka, ale na vystřídání jich bylo všech jedenáct. Ten zápas jsem dlouho a těžce kousal a hráči to v týdnu pocítili.“

V týdnu se rozběhl soudní proces s majitelem jabloneckého klubu Miroslavem Peltou. Jak to ovlivňuje vaši práci?

„Jdete do finále ligy a prezident má určité problémy, víme, jak to je. Píše se o tom hodně, myslím si, že v téhle republice je problémů víc – a horších. Jen jim není věnována taková mediální pozornost. Hráče to samozřejmě zajímá, ale myslím si, že na to až tak fixovaní nejsou, nevnímám, že by se o tom bavili, možná pak na kafi. Pro ně je důležité, aby dostávali, co mají dostávat. Já se o to zajímám víc, protože pan Pelta je člověk, s kterým klub stojí a padá, to vědí všichni. Snad to dopadne dobře.“

Jste s Miroslavem Peltou v kontaktu?

„V týdnu jsme se spolu bavili každý den. Když skončí soudní jednání, zavoláme si a já se zeptám, jak je na tom. Ani já ani vy, nikdo se nedovede vžít do jeho situace, musí to být nepříjemné.“

Pojede se na zápas do Plzně podívat?

„Myslím si, že ano. Fotbal tak miluje, že na zápas pojede. I z toho důvodu, aby ukázal hráčům, že je stále s nimi. Je to vždycky lepší, když je majitel na zápase, to vám nemusím říkat. Na druhou stranu – pokud by nejel, musí to každý pochopit.“

