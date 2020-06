Pravidla, která jsme měli porušit, neexistují, řekl u soudu Pauly | iSport.cz

Soudní jednání jsme sledovali ONLINE.

13:23 Soudkyně Lenka Cihlářová odročuje jednání na 24. až 28. srpna 2020 a dále na 29. září až 2. října.

13:13 Zmocněnec ČUS odpověděl na několik otázek soudkyně. Nové skutečnosti nezazněly.

13:08 FAČR obžalobu odmítá. „Záměrně spojuje různé děje. Vytváří z nich účelový a nekompletní příběh, a to na základě několika komunikací zachycených v jiné věci. Není důvodná.“ Pauly dále využil svého práva nevypovídat. Nyní vypovídá Petr Slepička, zmocněnec obviněné právnické osoby ČUS.

13:04 Pauly: Ani v případě certifikátu (poukaz od CK Alexandria pro Kratochvílovou na Seychely) neexistuje příčinná souvislost mezi skutkem a FAČR.

12:59 Pauly: „Pokud jde o užívání bytu (Peltova, v němž na čas bydlela obžalovaná náměstkyně Kratochvílová), pak FAČR konstatuje, že chybí jakákoli souvislost s fotbalovou asociací. Nevedla jej jako služební, nevěděla o něm a především za něj neplatila. Je pravda, že nájem formálně ukončil tehdejší generální sekretář Rudolf Řepka, ale to proto, že náležitosti s nájmem byly (chybně) opatřeny hlavičkou FAČR a Miroslav Pelta byl v té době ve vazbě.“

12:58 Pauly: „Rozdělení dotací probíhalo legitimně a správně.“

12:56 Pauly: „Je logické, že pracovníci ministerstva konzultují dotace s lidmi ze sportu. Sami nemají takovou znalost prostředí a ani ji mít nemohou.“

12:55 Pauly: „Ministerstvo školství dlouhodobě odmítá, aby se příspěvky rozdělovaly na základě ověřené členské základny. Pak by totiž fotbal musel dostat čtvrtinu všech prostředků.“

12:51 Podle FAČR se skutek, ze kterého je obviněna, nestal. „Obžaloba je podána pouze z formálních důvodů, a to proto, že požádala o státní prostředky ze státního rozpočtu – celkově o 680 milionů korun. Celkově však obdržela o přibližně 120 milionů korun méně.“

Pauly: „Nemohlo dojít k porušení pravidel, protože žádná pravidla neexistovala. Je možné porušit pravidla, která neexistují? Nikoli.“

12:48 Pauly dlouze vypočítává, kolik má FAČR členů, o co a koho všechno se stará, co vše pořádá. „Náklady FAČR dvojnásobně převyšují dotaci, které dostává od státu. Ale je férové přiznat, že bez státních příspěvků bychom nebyli schopni zabezpečit fotbal v takové šíři, jako to děláme dnes.“

12:24 Pauly: „Fotbalová asociace České republiky si stojí za tím, že se nedopustila žádného protiprávního jednání. Nemůže jí být přičítáno konání jiné osoby.“

12:23 Vypovídat bude Jan Pauly, zmocněnec obviněné právnické osoby FAČR. Pauly je generálním sekretářem FAČR.

11:22 Jednání je přerušeno, po pauze budou následovat výpovědi právnických osob - FAČR a ČUS.

11:06 Jansta: „Bohužel, stát za 30 let odložil sport na druhou kolej. Sedmdesát procent pozitivních zpráv o České republice ve světě je díky sportu.“

10:59 Jansta: „Pan Kejval jako garant Programu I (na zabezpečení účasti na OH) byl poškozen, ano, byl, proto musel dostat mimořádnou dotaci. Sice nesouhlasím s výší té dotace, ale dostat ji měl. Já byl zase poškozen v Programu III. Já zavolal náměstkyni, on volal paní ministryni evidentně. On i já jsme to museli řešit. To je naše povinnost, která vyplývá ze stanov. Kdyby zavolal paní náměstkyni, bylo by to také v odposleších…“

10:50 Miroslav Jansta se rozhodl využít svého práva a nebude odpovídat na dotazy státního zástupce.

10:44 Soudkyně Lenka Cihlářová: „Vám je kladeno za vinu, že jste se snažil získávat informace o probíhajícím řízení. Mohli členové Národní rady pro sport získávat interní informace z ministerstva?“ ptá se Miroslava Jansty. Ten odpovídá: „Paní ministryně nás seznamovala poměrně podrobně s děním. Byla to permanentní diskuse. Někdy se jí účastnil i premiér Sobotka, například. My jsme se bavili o konkrétních rozdělení peněz také za přítomnosti Jiřího Kejvala. Také s ním jsme se bavili, protože nám šlo o celý český sport – svazy, reprezentaci...“

10:27 Jansta o tom, proč propočty dotací dělal externě Karel Bauer, předseda jachtingu. „Paní Valachová měla problémy s aparátem na ministerstvu. Na rovinu řekla, že nemá její důvěru.“

10:24 Jansta o návrhu, který měl přisoudit ČUS pouze 48 milionů, ačkoli předchozí dohody byly jiné. „Neudělal bych akceptaci. Pak bych dostal věc do vlády, do parlamentu, vznikl by politický problém. Ministryni, ve volebním roce.“

10:16 Jansta vysvětluje svou SMS ze 7. února sekretáři Boháčovi, že je potřeba „pokrátit ČOV“. „Myslel jsem, že tam jsou nějaké nepravosti, zákulisní hry. Když jsem si přečetl ve spisech své výroky, tak mě překvapilo, že jsem nepoužil jadrnější výroky. Pracovali jsme na tom několik měsíců, abychom došli ke konsensu, a pak MŠMT přijde s takovým návrhem… Přišlo mi to naprosto nespravedlivé a nelogické. Nešlo mi o to, abych já dostal 65 nebo 80, ale o to, abych dostal nejvíc, protože jsme největší.“

10:08 Předchozí zpráva zasazená do kontextu případu dle Jansty: „Mně šlo o princip, jakým způsobem se částky rozdělují. Jestliže největší sportovní organizace měla dostat méně peněz, tak mě to naštvalo. Nenaštval jsem se, jestli jsem měl dostat 50 milionů nebo 60 milionů. Šlo mi o princip. ČOV dělá skvěle mezinárodní akce a na to má dostat finanční prostředky. Nemůže ale dostat nejvíce peníze v rámci programu, kde máme v hlavních kritériích větší členskou základnu a více územních pracovišť než ČOV.“

10:05 Jansta pochválil Kejvala, předsedu ČOV. „Já veřejně chválím Jiřího Kejvala za to, jak reprezentuje Českou republiku v rámci olympijského hnutí.“

10:04 Soudkyně Lenka Cihlářová se ptá Jansty, zda na jednom jednání Národní rady pro sport (9. 2. 2017) byl přítomen také pan Pelta. „Byl, pamatuju si to, protože tam hodně mluvil,“ říká Jansta. „To mě nepřekvapuje,“ utrousí soudkyně. Přítomný Pelta koulí očima. „Jako že jste vyřečný,“ upřesňuje soudkyně.

9:57 Jansta: „Pro mě byl šok, když jsem se od sekretáře ČUS Boháče dozvěděl (7. února 2017), jak je rozdělen Program III, protože to bylo mimo mísu, slušně řečeno. Vůbec to neodpovídalo tomu, na čem jsme celé léto pracovali, o čem jsme se s ministryní dohadovali. Cítil jsem proto jako svou povinnost o tom okamžitě informovat náměstkyni Kratochvílovou. I proto, že jsem měl informace o tom, že se paní ministryně Valachová sblížila s místopředsedou ČOV Kumpoštem, potykali si, sházeli se v pizzerii. Nevěděl jsem, zda tam nejsou nějaké tajné dohody.“

9:50 Jansta: „Peníze, které jsme chtěli z Programu III (Program pro sportovní střešní organizace), měly jít do našich servisních center, které v terénu pomáhají klubům. Nic nemělo jít do centrály v Praze.“

9:50 Jansta o Kejvalovi. „Moje válka s Jiřím Kejvalem byla profesní, nikoli osobní. Kdyby byla osobní, tak by se Kejval nikdy nestal členem Mezinárodního olympijského výboru.“ Důvod? Jansta tvrdí, že jeho mezinárodní postavení je díky basketbalu tak silné, že by tomu mohl zabránit.

9:45 Jansta o generálním sekretáři ČUS Janu Boháčovi: „V roce 2011 jsem chtěl vyházet všechny lidi, kteří byli spojeni s pádem Sazky. Jsem rád, že jsem to u pana Boháče neudělal.“

9:41 Jansta o seznámení s obžalovanou Kratochvílovou. „Paní ministryně si mě pozvala na podzim 2015 na večeři, byla tam paní Kratochvílová (náměstkyně ministryně). Byla mi určena jako styčná osoba k řešení dotačních záležitostí.“

9:41 Jansta znovu vysvětluje, že jeho role coby garanta byla zásadní a opravňovala ho k řešení dotačních záležitostí. „Paní ministryně Valachová slíbila, že převede loterijní peníze na ministerstvo. Aby se to povedlo, tak vytvořila pracovní komise na rozdělení peněz. Každý program dostal svého garanta. Pro složitost programu III pro střešní organizace jsem byl vybrán já a další dva lidé. Valachová nám řekla, že jsme víc než úředníci na ministerstvu. To je doložitelné ze záznamu jednání Národní rady pro sport. A garant (z definice) není to, že předá něco nějakému úředníkovi. On ručí za celý výsledek.“

9:36 Jansta se zastává fotbalu. „Kdyby se dotace (pro svazy) rozdělovaly na základě členské základy, bral by všechno jenom fotbal, na ostatní by se nedostalo.“

9:34 Jansta se dál hájí: „Není pravda, co říká obžaloba, že nemáme (ČUS) fyzické členy. Máme je přes sportovní svazy a sportovní kluby. V roce 2016 jsme měli více než milion členů.“

9:31 Jansta cituje z dokumentu Koncepce sportu 2025. Znovu proto, aby dokázal, že se řešení dotačních záležitostí věnoval po právu. „Je to zásadní dokument pro sport. Chtěl bych upozornit na preambuli, kde jsem jmenován garantem skupiny na financování střešních organizací. V dokumentu se píše také o zapojení sportovních odborníků do koncepcí financování sportu. Říká se, že efektní sportovní politika nemůže být implementovaná bez sportovních odborníků. Jednou z priorit je dodržování principu transparentnosti a hledání objektivních kritérií.“

9:23 Jansta: „Stáří českých sportovišť je v průměru 48 let.“

9:23 Miroslav Jansta říká: „Pravidla fungování Národní rady pro sport vznikla za ministra Chládka. Pravidla se nezměnila ani za ministryně Valachové, byť ona tvrdí opak.“ Obhajuje tím patrně své právo účastnit se coby člen rady dotačních procesů.

8:52 Soud bude od deváté hodiny pokračovat výpovědí Miroslava Jansty.

