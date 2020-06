Naštvali hráči Karviné svého kouče? Místo boje si řeší jiné věci, zlobí se | iSport.cz

Rozdíl je diametrální. Na začátku roku Karviná získala ze čtyř zápasů 10 bodů. Na záchranářské starosti nikdo nemyslel. Jenže po restartu FORTUNA:LIGY to jde se svěřenci Juraje Jarábka od desíti k pěti. Na Stínadlech (1:4) to pro ně byla čtvrtá porážka z posledních sedmi zápasů. „Vstoupili jsme do play off, ale náš výkon jsme si představovali úplně jinak,“ zlobil se slovenský kouč.

Zatímco se ve FORTUNA:LIZE najdou kluby, kterým vynucená pauza kvůli koronaviru COVID-19 vyloženě pomohla, Karviná po restartu soutěže tápe. Slezský celek nevyhrál ani na sedmý pokus. Na úvod skupiny o záchranu schytal příděl 1:4 v Teplicích.

„Jsme úplné jiné mužstvo. Psychika se na nás hodně projevuje. Duel s Opavou je zápas o všechno,“ řekl slovenský kouč po sobotní prohře.

Na Stínadlech nebyl vůbec spokojený, jaký přístup hráči v bílých dresech k prvnímu utkání ve skupině o záchranu předvedli. „První gól byl darovaný, třetí a čtvrtý to samé. Všechno to od nás byly dárky pro Teplice. Absolutně jsme to nezvládli,“ zlobil se Jarábek na svoje svěřence.

Nejvíc mu však vadily výkony jednotlivých hráčů, kteří už jsou nejspíš hlavou jinde. Například Adriel Ba Loua už údajně podepsal smlouvu s plzeňskou Viktorií. Abdulrahman Taiwo zase v klubu pouze hostuje z Dunajské Stredy a Jean Mangabeira zase z brazilského Capivariana.

„Musíme zabrat, hrát víc jako tým a být bojovnější. Máme kosmopolitnější mužstvo a není prostor na to, aby se někteří hráči uráželi či si řešili jiné věci. Co tentokrát někteří předvedli, to se prostě nedá,“ pálil Jarábek do vlastních řad.

„Není čas na to, abychom plakali, jak je to s námi špatné. V úterý nás čeká další duel. Zápas o život,“ myslel už na střetnutí s Opavou.

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 33. J. Mareš, 43. Žitný, 73. Trubač, 87. Moulis Hosté: 49. Lingr Sestavy Domácí: Grigar – Nazarov, Čmovš, Mareček, Hyčka (59. Černý) – Kučera, Trubač (84. Shejbal), Žitný (84. Ljevaković), Moulis – Jakub Řezníček, J. Mareš (C) (63. Radosta). Hosté: Bolek (C) – Ndefe, Šindelář, Rundić (46. Janečka), Čonka – Smrž, Mangabeira (84. Marek Hanousek), Qose (77. Bukata) – Ba Loua (77. V. Vukadinović), Lingr, Taiwo (46. Guba). Náhradníci Domácí: Diviš, Ljevaković, Vondrášek, Shejbal, Černý, Mareš, Radosta Hosté: Pastornický, Hanousek, Vukadinović, Tijani, Guba, Bukata, Janečka Karty Domácí: Kučera, Mareček, J. Mareš Hosté: Taiwo, Guba, Qose Rozhodčí Lerch – Poživil, Ratajová. Stadion AGC Aréna Na Stínadlech, Teplice Návštěva 1730 diváků