Sáček: Uděláme všechno, aby vítězná série Sparty jen tak neskončila | iSport.cz

Jednoznačně jste vyhráli, se Slovanem to ale úplná selanka nebyla, že?

„To rozhodně nebyla. Bylo to fyzicky hodně náročné. Věděli jsme, že mají dobré brejky, párkrát nám tam v první půli utekli. Ve druhém poločase jsme si to už dobře hlídali, přidali jsme důležitý třetí gól. Pak už to bylo v klidu.“

Vítěznou branku jste vstřelil právě vy. Skoro to vypadalo, že moc nevíte, jak ji oslavit.

„Ale to ne, věděl jsem.“ (směje se)

SESTŘIH: Sparta - Liberec 4:1. Bláznivý duel se třemi vlastňáky. Dva si dal Nguyen

V kontextu smolného gólu na 1:1 to byl klíčový moment utkání, souhlasíte?

„Jasně, bylo důležité, že to přišlo před koncem první půle. David (Karlsson) tam dobře udělal jeden na jednoho, Frýďas (Frýdek) mi to hezky vrátil. Měl jsem to na dlouhou nohu a povedlo se mi to trefit. Pak už jsme to dohráli.“

Natáhli jste vítěznou sérii už na sedm soutěžních zápasů. Cítíte, že je atmosféra čím dál lepší?

„Je to lepší úplně ve všem. Regeneruje se nám lépe, v kabině je suprová nálada. Já doufám, že takhle pojedeme, co to půjde. Někdy to asi musí skončit, my ale budeme dělat všechno pro to, aby to ještě nebylo.“