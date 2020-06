Stanciu: Byli jsme koncentrovaní. Užívám si, že míříme za svým cílem | iSport.cz

Jako jeden z mála slávistů si může říct, že vítkovický stadion mu až tak nevadí. Před deseti dny byl slávista Nicolae Stanciu (27) nejlepším hráčem hostů a jinak tomu nebylo ani ve vzájemném duelu s Baníkem v rámci nadstavby. Svůj výborný výkon korunoval rumunský záložník fantastickým pasem na Jana Bořila, jenž vstřelil vítězný gól. „Kdyby kluci proměňovali šance po jeho přihrávkách, měl by ještě více bodů. Dneska je to úplně jiný hráč, než když k nám přišel,“ chválil jej kouč Jindřich Trpišovský.

Nico, musíte být tentokrát spokojený, že?

„Jsem. Těší mě výhra, protože jsme si sem přijeli pro tři body. Ve finále je jedno, kdo sbírá góly a asistence, my jsme hlavně potřebovali dobře nastartovat skupinu o titul a udržet si náskok. Byl to od nás všech výborný výkon, vítězství z Ostravy si hodně ceníme.“

V čem to tentokrát bylo ze strany Slavie jiné než naposledy?

„Nebylo to tak tvrdé jako minule. Kontrolovali jsme od začátku hru a nedopustili něco takového, jako se nám stalo před necelými dvěma týdny. Když jsem předtím hned po zápase viděl zápasové statistiky, nemohl jsem uvěřit, že jsme s takovou převahou nakonec utkání ztratili v sedmé minutě nastavení. Teď jsme si všechno pohlídali, byli jsme koncentrovaní.“

A vy osobně opět dominantní, cítíte na sobě vzrůstající formou?

„Cítím se dobře od prvního momentu, co jsem do Slavie přišel. Začátek byl pro mě sice trochu problematický, protože jsem v Arábii dva měsíce netrénoval a dlouho nehrál zápas, ale trenér to věděl a pracovali jsme na tom. Každým týdnem je to lepší, teď po koronavirové pauze jsme chytili dobrou formu, jen v tom musíme pokračovat. Užívám si, že jsme první a míříme za svým cílem.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 90. D. Buchta Hosté: 14. Zima, 43. Bořil, 90+2. Musa Sestavy Domácí: Laštůvka – J. Pokorný, Stronati, Svozil, Fleišman (C) – Jánoš, Kaloč (81. Drozd), Jirásek (65. Smola) – Potočný (81. Baroš), O. Šašinka (56. Kuzmanović), Lalkovič (65. D. Buchta). Hosté: O. Kolář – Coufal, Frydrych, Zima, Bořil (C) – Ševčík (75. Traoré), Holeš – Masopust (82. Oscar), Stanciu (86. Takács), Provod – Tecl (86. Musa). Náhradníci Domácí: Budinský, Drozd, Buchta, Baroš, Kuzmanović, Smola, Procházka Hosté: Kovář, Hellebrand, Oscar, Takács, Traoré, Júsuf Hilál, Musa Karty Domácí: Jirásek, Kuzmanović, Fleišman Hosté: Ševčík, Musa Rozhodčí Královec – Nádvorník, Mokrusch Stadion Městský stadion, Ostrava-Vítkovice Návštěva 1722 diváků

