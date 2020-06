Sparta bude pokračovat ve vítězné jízdě, Slavia se zase přiblíží titulu | iSport.cz

Fotbalová Sparta zvládne vstup do ligové nadstavby a ve skupině o mistrovský titul vyhraje nad Slovanem Liberec. Před sobotním duelem na Letné se na tom shodnou experti i samotní tipéři. „Letenští doma moc práce mít nebudou. Ačkoliv oba kluby v tabulce dělí jen pár bodů, naprostá většina fanoušků si vsadila právě na výhru domácích v kurzu 1,54:1. Sparta v posledních šesti utkáních vyhrála a věří jí 96 procent tipérů,“ prozradila Markéta Světlíková, tisková mluvčí Chance.

Liberec umí Spartu pozlobit, dokáže se vyhecovat, rozjeté borce v rudých dresech ale tentokrát o body nepřipraví. Remízu vypsanou v kurzu 4,33:1 mají na tiketech pouhá tři procenta tipérů a výhru Slovanu dokonce jen jedno procent, čistá dvojka je nabízena v kurzu 6,18:1,“ dodává Světlíková. „Na tiketech dokonce převažuje výhra Sparty s handicapem jedné branky v kurzu 1,9:1,“ doplňuje.

Sází se rovněž na to, že Sparta vstřelí první gól (1,4:1), podle bookies by se mezi střelce mohli zapsat Kozák či Kanga. Na to, že vstřelí gól je kurz 3:1.

Stejně jako tipéři věří Spartě, má jejich přízeň i konkurenční Slavia, jež se snaží přiblížit mistrovskému titulu. Pětadevadesát tipérů má na tiketech výhru sešívaných v kurzu 1,65:1. „Baníku věří jen dvě procenta sázkařů v kurzu 5,94:1, tři procenta pak věří remíze 3,76:1“ prozrazuje tisková mluvčí Chance.

Oproti zápasu na Letné bude k vidění méně branek. „Jako první se v utkání podle bookies i tipérů dočká gólové radosti Slavia, lze na to sázet v kurzu 1,6:1,“ dodává.