Kopecký: Týmový Stanciu, Zimovi Kolář nenahrál. Koho pustit do Evropy? | iSport.cz

Je to tady, ve FORTUNA:LIZE už jde o všechno. Vedoucí Slavia v prvním kole nadstavby vyhrála v aréně Baníku, druhá Plzeň porazila Jablonec a Sparta si pojistila průběžné třetí místo jasným vítězstvím nad Libercem. „Už se těším na středeční šlágr Slavia vs. Plzeň. Můj tip? Tentokrát to neskončí 0:0 jako před dvěma týdny,“ říká Ivan Kopecký, bývalý trenér české jednadvacítky či mistrovských Vítkovic a ligový expert iSport.cz a deníku Sport. V zamčené části rozhovoru mluví o proměně slávistického lídra Nicolae Stancia, o šancích Plzně na zdramatizování bitvy o titul nebo o tom, jak na hráče Jablonce doléhá soudní proces s jejich šéfem Miroslavem Peltou.