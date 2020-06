iSport podcast: Jak se změnil Stanciu? Jaké přestupy chystají Slavia a Plzeň? | iSport.cz

V novém díle iSport podcastu se podíváme za oponu obou klubů – co se změnilo v kabině Slavie oproti začátku jara a čím se Nicolae Stanciu vyvinul v doopravdy rozdílového hráče? Není Plzeň až příliš závislá na triu v záloze a který z obou týmů by měl lepší předpoklady uspět v evropských pohárech?

Zaměříme se ale taky na to, jak se Slavii i Viktorii rýsuje kádr do letního přestupového termínu. Jaké posily hledá Plzeň a na které posty se zaměří? Co hostující hráči Christián Herc a Ondřej Mihálik? Nebudou pro Západočechy nakonec největšími posilami mladíci na hostování? A co Slavia – uplatní opci na Mohameda Tijaniho a přivede Tomáše Malinského?

O tom všem a celé řadě dalších témat v iSport podcastu diskutují redaktoři deníku Sport Jakub Konečný a Jan Podroužek. Moderuje Martin Vait. Všechny díly iSport podcastu najdete na iSport.cz

0:00 Získá Slavia proti Plzni titul? V čem bude duel jiný a nechybí Viktorii větší flexibilita?

12:50 Co se změnilo v kabině Slavie oproti začátku jara? Jak se vyvinul Stanciu?

25:25 Jaké posily ještě hledá Plzeň? Co Herc, Mihálik a mladíci na hostování?

39:53 Přestoupí do Slavie Malinský? Uplatní sešívaní opci na Tijaniho a co Oscar, Holeš nebo Takács?