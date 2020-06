Stanciu vs. Čermák. První prchl ze Sparty, druhého pustili s lehkou myslí | iSport.cz

První kolo nadstavby jim patřilo. Nicolae Stanciu řídil výhru Slavie na půdě Baníku Ostrava a svůj výkon vyšperkoval fantastickou asistencí při gólu Jana Bořila, Aleš Čermák zazářil, když Plzeň setnula Jablonec. Precizním centrem přihrál na branku Tomáši Chorému, pak se výborně uvolnil a sám skóroval. Ve středu v Edenu ale může být tím pravým hrdinou jen jeden z nich.

„Jsou to hráči s dobrou postavou, nejsou to žádní hromotluci a mají dobré předpoklady pro to, aby se vyrovnali s náročným programem, který teď je. Ve středu bude záležet také na tom, jak budou hrát jejich pobočníci na krajích. Na tom je střeďák vždycky závislý, aby měl míče kam rozehrát,“ zapřemítal Rudolf Otepka, bývalý tvořivý záložník, který hrál v Příbrami, Českých Budějovicích nebo Baníku Ostrava.

Přihrávka, to je silná disciplína Stancia i Čermáka. Stačí se podívat do statistik. Rumunský špílmachr počítá v probíhajícím ročníku FORTUNA:LIGY devět gólových asistencí, což je společně s karvinským Adrielem Ba Louou nejvíc ze všech. Plzeňský režisér má jen o jednu méně a je těsně za nimi. Teď se tyto mozky dvou aktuálně nejlepších českých týmů poměří v rozhodující bitvě o titul.

„Myslím, že nejsou stejní. Stanciu potřebuje mít vše před sebou, umí výtečně najít spoluhráče ve finální fázi. Třeba při gólu Bořila na Baníku bylo vidět, jak perfektní má periferní vidění. Čermák je zase spíš takový tulák, vyhledává volné prostory, dokáže se dostat do zakončení nebo si najít prostor, aby dal finální přihrávku,“ porovnal je Otepka, který je s jednasedmdesáti gólovými přihrávkami druhým nejlepším asistentem v historii samostatné ligy.

Stanciu: Byli jsme koncentrovaní. Užívám si, že míříme za svým cílem

Čermák výborně zapadl do středové trojice

Oba se nacházejí v rozpuku a také je zajímavé, že oba hráli ve Spartě. Stanciu tam už být nechtěl, zlákalo ho lukrativní angažmá v Arábii. Ale Čermáka z Letné pouštěli na západ Čech docela s lehkou myslí. Stanciu se na podzim v Edenu rozkoukával, často se mluvilo o jeho slabší produktivitě. Po koronavirové pauze se však už zaskvěl dvěma góly a pěti asistencemi. Pro Slavii je cenný i svou prací, umí se podřídit a přizpůsobit náročnému způsobu hry.

„Půjde ještě nahoru. Bude záležet, jaké plány s ním má Slavia dál, jestli ho třeba nebude chtít zpeněžit,“ podotkl Otepka. „Cítím se dobře od prvního momentu, co jsem do Slavie přišel. Začátek byl pro mě sice trochu problematický, protože jsem v Arábii dva měsíce netrénoval a dlouho nehrál zápas, ale trenér to věděl a pracovali jsme na tom. Každým týdnem je to lepší, teď po koronavirové pauze jsme chytili dobrou formu, jen v tom musíme pokračovat. Užívám si, že jsme první a míříme za svým cílem,“ vystihl své rozpoložení sám rumunský reprezentant po výhře nad Baníkem.

Čermák zase výborně funguje ve středové trojici s Pavlem Buchou a Lukášem Kalvachem, opírá se o důvěru trenéra Adriana Guľy, má dobrý cit pro hru. Jeho účet po pauze? V šesti utkáních čtyři góly a dvě asistence. „Daří se nám celkově jako týmu, pak se samozřejmě daří i jedinci,“ glosoval v neděli skromně svou formu.

„Trenér po mně chce, abych si do vápna víc nabíhal, tím pádem mám větší šanci branky střílet,“ vysvětloval bývalý kapitán reprezentační jednadvacítky svou produktivitu. Naposledy při bezbrankové remíze obou soupeřů v Edenu měl velkou šanci, jeho hlavička doskákala těsně vedle slávistické branky. Co se bude dít teď? „Věřím Slavii. Myslím, že je o krůček před Plzní,“ odhadl Otepka.

Srovnání bývalých hráčů Sparty Nicolae Stanciu (27) Aleš Čermák (25) Počet sezon: 2, trofeje: 0 Bilance ve Spartě Počet sezon 2, trofeje: 0 Zápasy 34, góly: 10, asistence: 8 Celková bilance Zápasy: 28, góly: 1, asistence 1 Počet sezon: 1, trofeje: 0 Bilance ve Slavii/ v Plzni Počet sezon: 3, trofeje: 1 Zápasy: 36, góly: 4, asistence: 10 Celková bilance Zápasy: 77, góly: 12, asistence: 16 Kluby: 2 (Sparta, Slavia), sezony: 3, zápasy: 58, góly: 14, asistence: 17 Celkově v české lize Kluby: 4 (Plzeň, Sparta, Ml. Boleslav, Hradec Králové), sezony: 7, zápasy: 125, góly: 22, asistence: 18

Muž zápasu Čermák: Mohli jsme utkání dohrát líp. Gól vždy pomůže

Guľa po Jablonci: Potřebovali jsme zápas vyhrát. Na Slavii myslím až teď