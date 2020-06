Sivokův konec se blíží. Dynamo hraje o každý zápas, hrozí loučení z tribuny | iSport.cz

Aktivní fotbalový život slavného hráče se pomalu chýlí ke konci. Přes šedesát zápasů za reprezentaci, na čtyři stovky ligových startů v Itálii, Turecku, Izraeli a Česku. Střelecký ostrov v Českých Budějovicích se tuhle sobotu může stát svědkem jednoho velkého loučení.

„Jinde bych možná vydržel ještě rok, ale Horyna je strašně náročný,“ viní v nadsázce ze svého rozhodnutí Tomáš Sivok kouče Davida Horejše.

„Na druhou stranu, už bych se nechtěl někde plácat, už nedělám kariéru. Přišel jsem jen pomoct klubu, který mě vychoval pro velký fotbal. Další sezona by pro mě byla ještě složitější, fotbal je čím dál těžší,“ svěřil se už dřív deníku Sport o svých nejbližších plánech.

Blíží se prostě konec jeho kariéry. Ten může nastat už tuto v sobotu, jestli Dynamo neobrátí prohru 1:2 z Mladé Boleslavi. Jenže má to malý háček, Sivok totiž ani do téhle odvety proti Středočechům nemusí zasáhnout. „Bude to asi vážnější, Tomáš by se nenechal jen tak vystřídat,“ říkal ke zranění svého kapitána kouč Horejš po utkání ve městě škodovek.

Šestatřicetiletý obránce odstoupil hned po prvním poločase, pořád ho trápí bolavé koleno, kvůli němuž měl úlevy už i během zimní přípravy. Odsedět ale sobotní utkání na tribuně je něco, co u Sivoka přichází do úvahy až jako poslední možnost.

Ovšem kdyby se Jihočechům odveta vydařila, měl by ještě bývalý reprezentační stoper možnost pomoci svému týmu dál v bojích o předkolo Evropské ligy. Dynamo by muselo zvládnout ještě jeden dvojzápas, proti lepšímu z dvojice Bohemians - Slovácko, a pak finále proti čtvrtému nebo pátému mužstvu skupiny o titul na soupeřově hřišti.

Pak už definitivní šlus. Žádná další sezona. Mluví se o tom, že Sivok je v kontaktu se sportovním ředitelem Sparty Tomášem Rosickým, na spolupráci na Letné to ale podle informací Sportu zatím nevypadá.

Přitom v Dynamu, které chtěl nedávno s majitelem Koh-i-nooru Vlastislavem Břízou Sivok převzít, téměř jistě pokračovat nebude.

„Nebavilo by mě, kdybychom měli žít z měsíce na měsíc. Potřebuju být pod tlakem a něco tvořit. Nechtěl bych být trafikant, který celý den sedí na židli a bere plat jen za to, že má nějakou funkci,“ vysvětloval to už dřív.

Jeho budoucnost na hřišti je tak zřejmá, blíží se velké finále. O další činnosti zatím ale jasno nemá.