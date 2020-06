Probudí se spící obr? Doležal chce nabrat dech: Jsem rád za důvěru, ale... | iSport.cz

„Z čeho by si měl odpočinout psychicky? Furt tady mluvíme o nějaké psychice… On je přece profík. Pokud bude zdravý, bude dostávat příležitost. Sám se musí nad sebou zamyslet. Po pauze nejsou jeho výkony optimální, byl měsíc zraněný, ale pořád je to pro mě útočník číslo jedna. Nejsem takový, že pokud mu nevyjde zápas, hned Martina vyndám. Kdybychom měli takové frajery tři, je to něco jiného. Jenže my takový typ nemáme. A Matoušek? Budeme hrát doma, soupeř bude vycházet ze zajištěné obrany, on je rychlý, brejkový, asi by to měl hodně těžké.“