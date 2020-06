Kotal po emotivní výhře: Strkanice s Barošem? Líbilo se mi, že držíme spolu | iSport.cz

Osm soutěžních zápasů v řadě nepoznali pocit porážky. Ve středu proti Baníku (3:2) se však Pražané zapotili. Byli to Slezané, kdo se na Letné ujal vedení. Nakonec však sparťané nepříznivé skóre do poločasu otočili a v emočně vypjatém závěru utkání urvali další tři body a trenér Václav Kotal si mohl oddechnout. „Bylo to vyhrocené, ale jsem rád, že kluci vystupovali jako tým. Hráli jeden za jednoho a zastali se jeden druhého. Tak by to mělo vypadat,“ těšilo ho.

Sérii bez prohry jste v soutěžních zápasech natáhli už na číslo osm. Ale s Baníkem to tak snadné nebylo, že?

„Myslím si, že v prvním poločase jsme špatně zareagovali na rozestavení Baníku. Jejich útočníci se nám dostávali se stopery dva na dva. Trvalo nám celý poločas, než jsme se s tím vypořádali. Kluci na to postupně přišli. O poločase jsme si to v kabině vysvětlili, ale myslím si, že zkušení hráči, které v kádru máme, by na to měli umět zareagovat sami.“



Ve druhém poločase jste přešli na hru se třemi stopery. Je to taktický tah, kterým jste chtěl Baník zaskočit?

„Už jsme to zkoušeli v přípravě proti Dukle a Jihlavě. Láďa Krejčí na té pozici hrál, nebylo to pro něj nic nového. Spíš byl problém, že Baník měl ve středu pole pět záložníků, a musel jsem neustále řvát na Adama Hložka, aby se stahoval do středu, kde zůstávali jen Kanga s Dočkalem. Jakmile jsme ho tam dostali, srovnalo se to.“

V závěru se zápas trochu zvrhnul a na hřišti bylo dost emočních výlevů. Líbilo se vám, že hráči projevili soudržnost?

„Bylo to vyhrocené, ale jsem rád, že kluci vystupovali jako tým. Hráli jeden za jednoho a zastali se jeden druhého. Tak by to mělo vypadat.“



Adam Hložek si připsal jubilejní 50. start v lize a rovnou vstřelil dva góly. Jak moc je pro tým důležitým hráčem?

„Každý, kdo střílí góly, je pro tým ohromně důležitý. Na Adamovi se mi líbí, jaký má klid v koncovce. Jak to říct slušně… Zkrátka neznervózní a umí si poradit.“