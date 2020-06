INSIDER: Stanciu a Čermák spolu, to by byla fantazie. Beauguela chápu | iSport.cz

Slávisté si v prvním kole nadstavby zopakovali zápas ve Vítkovicích s Baníkem, ale tentokrát žádné velké drama nedopustili a vyhráli 3:1. Plzeň doma porazila Jablonec 2:0 a její hra nebyla tak přesvědčivá jako jindy, byť si možná trochu dovolila šetřit síly. Proto když Jiránek srovnává soupeře napjatě očekávaného utkání v Edenu, sází na domácí. „Vítězství nad Baníkem je určitě psychicky nakoplo. Plzeň mě moc nepřesvědčila, její hra šla dolů,“ míní Jiránek a přidává tip na konkrétní výsledek.

Souboj mozků. Tak pojmenoval jedno z hlavních témat duelu na své titulní straně úterní deník Sport. Proti sobě se postaví Nicolae Stanciu a Aleš Čermák, tahouni svých týmů. Stanciu je s devíti přihrávkami nejlepším asistentem FORTUNA:LIGY, Čermák je ovšem s šesti trefami a čtyřmi asistencemi produktivnější celkově. „Jsou to dva rozdílní hráči,“ tvrdí Jiránek a detailně popisuje, který v čem vyniká a jaký je jejich přínos týmu. I proto by podle něho skvěle pasovali k sobě. „Ideální by bylo, kdyby hráli spolu. Byla by to fantazie,“ je přesvědčen. Krom jiného se vyjadřuje i k povahovým rysům obou fotbalových „dispečerů“ a tomu, co je potřeba, aby byli top.

Stoper s bohatými zahraničními zkušenostmi před šlágrem, kterému mohou přihlížet čtyři tisícovky diváků, hovoří také o čahounovi z plzeňského útoku Tomáši Chorém, který má poněkud „nezdravé“ statistiky: sice proti Jablonci přidal pátý gól v sezoně, ale nasbíral osm žlutých karet. „Je to rarita, mělo by to být obráceně,“ souhlasí Jiránek a odpovídá na otázky, nakolik se na tom podílí Chorého postava a zda by se měl více hlídat.

Jednička plzeňského útoku Jean-David Beauguel bohužel v poslední době řeší hlavně rasistické projevy tuzemských fanoušků, ať už mířily na něho nebo na spoluhráče Joela Kayambu. Francouzský kanonýr dokonce vyjádřil pochybnosti, zda za takových okolností vůbec dál pokračovat v české lize. „Tyhle věci do sportu ani do života nepatří, nedivím se mu,“ říká Jiránek.

Podívejte se VE VIDEU i na to, zda by jablonecký kouč Petr Rada podle Martina Jiránka ubránil Tomáše Chorého a proč může být útočník ve vlastní šestnáctce rizikovým faktorem.

Zobrazit online přenos Rozhodčí Zelinka – Paták, Podaný Stadion Sinobo Stádium, Praha-Vršovice

Šmicer doufá, že Slavia urve titul už ve středu. Přinese štěstí?

SÁZKAŘSKÉ TIPY: Slavia získá titul, protáhne Sparta vítěznou sérii?