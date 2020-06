Smutný Brabec: Udělali jsme pokrok, ale ztráty z podzimu se nám vymstily | iSport.cz

Titul patří Slavii, vy máte jistotu druhého místa. Jste po prohře v Edenu hodně zklamaní?

„Spíš se teď ohlížím za sezonou zpětně. Je škoda, že jsme některé zápasy promarnili na podzim. Už doma se Slavií, kde jsme nezvládli vyhrát, to také rozhodlo o titulu. Rovněž proti slabším jsme na podzim bohužel ztráceli, to se nám nakonec vymstilo. Snažili jsme se o nějakou naději do poslední chvíle, ale ani to se nám dnes nepovedlo.“

Jste přesto na tým pyšný, že se vám povedlo náskok Slavie během jara významně stáhnout?

„Určitý pokrok jsme udělali, to je jednoznačné. Musíme v tom dál pokračovat, navázat na ta lepší utkání, která jsme odehráli. Ani dneska to nebylo nějak špatné, bohužel jsme se nedostávali do vyložených šancí. Musíme na tom zapracovat.“

Rozhodly zápas se Slavií malé detaily?

„V tuhle chvíli takhle brzy po utkání je těžké to hodnotit. Ale jak jsem říkal – za celých devadesát minut jsme se bohužel nedostali do nějaké velké tutové šance. Bylo to taktické utkání, čekali jsme na nějakou příležitost, ale Slavia nám žádnou nedovolila.“

Mohla hrát roli únava?

„To ne, o únavě bych tady vůbec nechtěl mluvit. Pravidla jsou jasná, věděli jsme, do čeho jdeme. Naopak jsme si to užívali tím, jak se nám dařilo. Všichni jsme si plnili takový sen, když utkání přicházela takhle za sebou, trošku jsme se cítili jak v Anglii.“

Máte jisté druhé místo. Bude těžké se namotivovat do zbylých tří zápasů nadstavby?

„Bezprostředně po utkání jsme hlavně smutní, že jsme druzí. Další tři body leží na hřišti, budeme to brát tak, že se v příštích zápasech připravujeme na další sezonu.“

