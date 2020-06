Dávid Hancko: Sparta opci neuplatní, co bude dál? 160 milionů je příliš! | iSport.cz

Byla by to rána. Částka, která v rámci tuzemské nejvyšší soutěže nemá obdoby. Dosud nejdražším hráčem, který kdy dorazil do FORTUNA:LIGY, je Nicolae Stanciu. Slavia za něj před rokem zaplatila 100 milionů, Sparta ještě o rok a půl dřív jen o čtyři miliony méně.

Playmakera sešívaných by mohl výrazně trumfnout Dávid Hancko. Extrémně talentovaný stoper, který na Letné hostuje z Fiorentiny. Rudí disponují opcí, která činí astronomických 160 milionů korun. Jestliže se vedení Sparty dohodlo s italským celkem na prodloužení hostování až do faktického konce sezony, termín práva na přednostní odkup zůstává pevně daný.

Platí pouze do 30. června. Úderem úterní půlnoci tak rudí mohou o tuhle možnost definitivně přijít. A téměř určitě i přijdou. „Opce na Hancka je tak vysoká, že ji Sparta nebude akceptovat,“ říká pro iSport.cz zdroj obeznámený s děním v největším českém klubu.

Co tedy bude následovat? Hanckova budoucnost se vrátí pevně do rukou Fiorentiny. To ovšem rozhodně neznamená, že by Sparta byla ze hry. Klub v minulosti několikrát deklaroval, že je pro něj příchod slovenského reprezentanta naprostou prioritou. Na tom se vůbec nic nemění.

Ke splnění tohoto cíle bude muset dojít sportovní ředitel Tomáš Rosický standardní cestou, tedy formou klasického transferu. V zákulisí se mluví o tom, že Sparta už několik měsíců hledá cesty, jak Hancka na Letné udržet.

Výrazně pomoci by jí mohl přístup samotného hráče. Rodák z Prievidze už v zimě mluvil o tom, že by v rudých barvách rád pokračoval. Během úspěšného jara to pak ještě několikrát zopakoval. „Myslím, že jsem dostatečně ukázal, jak moc mi na Spartě záleží. Rád bych v klubu pokračoval, ale uvidíme, jak situace dopadne,“ prohodil v červnu.

Jisté ovšem je, že Sparta není jediným zájemcem o služby talentovaného zadáka. V zahraničních médiích se hovoří o zájmu z Portugalska či Řecka, podle zdrojů iSport.cz jsou nejvážnějšími zájemci o Hancka především Vitória Guimaraes a AEK Atény.

Ještě v zimě se zdálo, že by Sparta mohla s vysokou opcí pohnout směrem dolů. Hancko pod trenérem Václavem Jílkem na podzim téměř nehrál, to Pražanům dávalo určitou naději. Po nástupu Václava Kotala ale Slovák vyletěl výkonnostně vzhůru, momentálně je možná vůbec nejlepším stoperem v lize. Opce proto pro Letenské nepřichází v úvahu.

O Hancka ovšem mají eminentní zájem. Není se čemu divit, levononohý stoper skládá po restartu jedno skvělé představení vedle druhého, i díky němu výkonnostně vylétl další střední obránce Lukáš Štetina. Fanoušci si sympatického mladíka oblíbili, jeho přestup na Letnou vzývají každým dnem.

Nadcházející týdny odhalí, zda budou mít důvod k radosti.

Hancko po výhře nad Libercem: Bylo jim co vracet. Tým je teď v jiné situaci

TOP góly 1. nadstavbového kola: Čermákova paráda i Hanckova hlavička