Hubník zpět v Olomouci: Nejdu to sem jen dohrát! Mým přáním jsou poháry | iSport.cz

Vrací se do míst, odkud se před třinácti lety odpíchnul do světa velkého fotbalu. Moskva, Sparta, Hertha, Plzeň... A teď opět Olomouc. Stoper Roman Hubník (36) dostal od Adolfa Šádka nabídku ročního prodloužení smlouvy s Viktorií, ale i z rodinných důvodů nakonec uzavře kruh doma. Bratr Michal, bývalý hráč a současný trenér Frýdku-Místku, jej sice lákal k sobě do třetiligového klubu, Romanovy ambice jsou však pořád vyšší. „Mým přáním jsou poháry,“ řekl.

Příští středu se bude Roman Hubník loučit s plzeňským publikem. Domácí zápas s Libercem a pak už směr Haná. Dají se čekat obrovské emoce, na západě Čech totiž rodák z valašského Halenkova zanechal výraznou stopu. Nosil kapitánskou pásku a třikrát slavil titul.

Bylo těžké říct Adolfu Šádkovi ne?

„Už jsem panu Šádkovi asi tři roky po sobě říkal, že budu vždycky po sezoně končit, ale pořád jsem prodlužoval. Konec není nic příjemného, zažil jsem tam spoustu krásných chvil, ale už od zimy jsme vše směřovali k mému návratu. Pak nastala jednání s Olomoucí, jsem rád, že to klaplo a že budu od nové sezony hráčem Sigmy.“

Co si od návratu slibujete?

„Vracím se tam, kde jsem začal, ale nejdu kariéru jen dohrávat. Snad budu zdravý a pomůžu hlavně na hřišti, protože pořád se cítím dobře. Bude záležet na zdravotním stavu a chuti. Tu furt mám, takže třeba by to nemusely být jen ty dva roky, na které jsem podepsal smlouvu.“

Měl jste i nabídky odjinud?

„Mohl jsem zůstat v Plzni, byli tam nakonec i jiní zájemci z ligy, ale v první řadě jsme s agentem řešili Olomouc. Měl jsem vždycky v hlavě, že se jednou vrátím. Tady je můj domov, mám tu rodinu a malý taky hraje v Sigmě, takže cestování už nebude tak náročné. Teď už se budu soustředit jen na fotbal. Jsem rád, že to po třinácti letech klaplo a domluvili jsme se. Věřím, že týmu pomůžu.“

Jak se vám zamlouvá současná Sigma?

„Kluci se zachránili, teď to z nich konečně spadlo. Výsledky asi nebyly takové, jaké si představovali, ale věřím, že to nastartujeme a budeme od příští sezony šlapat o to lépe.“

Kam třeba?

„Každý tým si dává nějaké cíle. Nebudu srovnávat Plzeň, Spartu a Slavii, ty bojují o titul. Ale Sigma nedávno hrála v Evropě. Mým přáním je si ještě poháry zahrát. Uděláme pro to všechno.“

I kouč Radoslav Látal je hodně spokojen, že přicházíte.

„S Radkem jsem mluvil, párkrát mi volal. Ptal se, jak na tom jsem zdravotně. Ohledně mé budoucí role jsme se však ještě nebavili, spíš si přál, aby to klaplo a abychom se setkali v jednom klubu. Vždycky je lepší, když už předem je komunikace s trenérem. A za stoperskou konkurenci jsem taky rád, Sigma je vždycky měla. Kdyby nebyla, nebylo by to dobré. Jen ať se o to popereme.“

Jak se rozloučíte s Viktorií?

„Pokračuju tam až do konce sezony, ještě máme zápas v Ostravě a doma s Libercem. Něco se plánuje, snad bych měl mít nějakou minutáž v posledním domácím utkání. Chtěl bych se rozloučit na hřišti, ale uvidíme, jestli to klapne.“

Dá se vůbec za ty roky najít nějaký nejlepší moment v Plzni?

„Nedá, bylo toho fakt hodně. Je na co vzpomínat. Zažil jsem tam tituly, Ligu mistrů a spoustu nádherných zápasů. Třeba ten na Realu. Krásné zážitky.“