Baník zase lovil v Opavě, ale talent zůstává: Můžu se tu posunout výš | iSport.cz

Do ligy naskočil poprvé až v květnu po koronavirové pauze, i těch sedm duelů však stačilo Štěpánu Harazimovi na to, aby zaujal konkurenci. Na pozici pravého beka si počíná velmi slušně.

Že v nejvyšší soutěži teprve začíná? To byste ani nepoznali. Dozadu je svědomitý, dopředu nebývale sebevědomý. Do šestnáctky posílá nebezpečné centry, nebojí se hrát.

Není tak divu, že si šikovného mladíka všimli v nedalekém Baníku. Zvlášť když jde o pozici, kde momentálně má jen Martina Filla, protože Jan Juroška ze Slovácka bude k dispozici až pro novou sezonu.

Harazimovi dal první minuty v nejvyšší soutěži kouč Jiří Balcárek, jeho nástupce Radoslav Kováč v tom pokračuje. I to byl jeden z důležitých faktorů, které talentovaného obránce přesvědčily k podpisu nové víceleté smlouvy.

Ta předchozí mu končila v prosinci 2020, takže mohl oficiálně podepsat jinde a v lednu se hlásit na nové adrese. To se nakonec nestane, případný zájemce už bude muset Harazima vykoupit.

„V poslední době jsem vnímal zájem dalších klubů, což mě potěšilo, ale rozhodl jsem se setrvat tady. Věřím, že se v Opavě mohu posunout výš, navíc cítím důvěru trenérů Kováče se Skácelem, jenž mě trénoval už v dorostu,“ popisuje Harazim na klubovém webu SFC.

„Vnímali jsme, že o Štěpána byl zájem z jiných ligových klubů a jsme rádi, že jsme se s ním domluvili na prodloužení spolupráce. Je naším odchovancem a ceníme si toho, že svému mateřskému klubu dal přednost před jinými nabídkami. Je to fotbalista, kterého jsem sledoval už v době, kdy jsem do klubu přicházel. Věřil jsem, že to dotáhne do ligy a jsem rád, že se to Štěpánovi povedlo. Jedná se o hráče s velkou perspektivou směrem do budoucna,“ chválí jej i sportovní manažer Alois Grussmann.

Harazim pochází z fotbalové rodiny, jeho strýc Pavel hrál dlouhá léta ligu nejen za Opavu, ale i za Drnovice či Baník, otec Vlastimil se věnuje klubu ve Štěpánkovicích, kde žije, a v SFC vykonává funkci v dozorčí radě.

„Jsem rád, že jsme se domluvili. Opavě jsem velice vděčný za příležitost, kterou jsem tady dostal. Hrát ligu byl vždycky můj cíl. To, že jsem mohl jako odchovanec už 19 letech naskočit do nejvyšší soutěže, je pro mě splněným snem. Rád bych tímto poděkoval i všem trenérům, kteří mi pomáhali při cestě za mým snem,“ říká mladý fotbalista.

Baník nebo další zájemci už případně budou muset sáhnout do peněženky.