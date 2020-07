LIGA NARUBY: šokující odhalení! Stanciu je kyborg, prozradilo ho oko | iSport.cz

Nejlepší hráč, který běhá na českých trávnících po restartu ligy? Pro mnohé je to plným právem Nico Stanciu. Mnozí mu po přestupu do Slavie vyčítali pomalejší rozjezd, ale v posledních zápasech patří k oporám sešívaných – naposledy proti Jablonci vymyslel tyhle geniální gólové přihrávky, z nichž profitovali Musa a Masopust. Liga naruby ale odhalila, že s periferním viděním rumunského špílmachra to není jen tak: všechno totiž ukazuje na to, že Stanciu je kyborg, poslaný z budoucnosti! Více o šokujícím odhalení v novém díle…