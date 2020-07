Učil se od Komličenka, pak chytil šanci. Víc si věřím, říká Klíma | iSport.cz

Na šanci si počkal. Na podzim se učil od elitních kanonýrů Nikolaje Komličenka a Murise Mešanoviče, po jejich odchodu do renomovanějších soutěží stojí ofenziva Mladé Boleslavi hodně na jeho umu. Třiadvacetiletý útočník Jiří Klíma se téhle výzvy zhostil solidně, zvlášť teď mu to pálí a Středočeši dál sní o dalším průniku do evropských pohárů. „Je to velká motivace,“ přitakává Klíma před sobotní první bitvou s Bohemians.

Cítíte, že jste momentálně v nejlepší formě od příchodu do Mladé Boleslavi?

„Určitě. Na podzim tu byli Komli (Nikolaj Komličenko) a Meši (Muris Mešanovič), tolik jsem toho neodehrál, nastupoval jsem na pár minut. Byl jsem v pozici střídajícího hráče. Teď hraju docela hodně, což mě těší. A chci se prosadit ještě víc.“

Pomáhá vám, že vám trenér Jozef Weber věří a sází na vás?

„Asi každému hráči pomůže, když cítí důvěru trenéra, a když na jeho chybu nečeká pět dalších hráčů. Nějaký gól jsem dal, o to víc si teď věřím. Doufám, že tu důvěru splácím.“

Nebál jste se při příchodu do Boleslavi konkurence v podobě Komličenka a Mešanoviče?

„Jsou to na českou ligu velká jména, věděl jsem, do čeho jdu. Ale věřil jsem, že se můžu prosadit. Bylo to o tom, abych si na šanci počkal.“

A mohl jste se od nich i učit, že?

„Určitě. Ani teď toho ještě nemám v lize tolik odehráno a každý trénink s nimi mi pomáhal. Viděl jsem, jak se chovají v šestnáctce, jak zakončují a další věci. To bylo pro mě jedině plus.“

SESTŘIH: České Budějovice - Mladá Boleslav 0:2. Dynamo má po sezoně, Sivok se loučí

Když oba v zimě odešli, vnímal jste to jako velkou osobní šanci?

„Jo, cítil jsem to tak. Když oba odešli a my tu zůstali s Tomášem Wágnerem, říkal jsem si, že ta šance tady už nemusí být nikdy větší. Chtěl jsem se o to poprat a ukázat, že můžu být útočníkem číslo jedna. Chci dál pracovat.“

Necítil jste na sebe i tlak? Hodně se mluvilo o tom, že z Boleslavi odešli Komličenko, Mešanovič, Pavel Bucha, zranil se Marek Matějovský. Pryč byli hráči, kteří byli produktivní.

„Je pravda, že gólů odešlo hodně. Čekalo se, kdo to tady za ně vezme. Zůstal tu Bůďa (Lukáš Budínský), který pořád útočí na nejlepšího střelce ligy a má výborná čísla. Já se na něj trochu nabalil. Ale gólů i asistencí mohlo být víc, pořád je na čem pracovat.“

Stále jste ve hře o evropské poháry. Jak moc vás lákají?

„Určitě je to velká motivace. Každý, kdo sledoval naše výsledky na jaře, nás nepovažoval za favorita na postup do pohárů. Ale proti Budějovicím jsme ukázali, že umíme hrát fotbal a že dokážeme zvládat takovéhle zápasy. Teď si to rozdáme s Bohemkou.“

Co říkáte na její aktuální formu?

„Na jaře se jim hodně daří. Hrají docela dobrý fotbal, rychlý, hodně nahoru, dávají dost gólů. Bude to pro nás těžké. Ale každý ví, o co se hraje. Uvidíme, kam až to dotáhneme.“