Klusáček po facce: Pokusíme se o zázrak. 0:3 je hodně těžký výsledek | iSport.cz

Kdekdo už je po jejich jízdě z posledních týdnů viděl v kvalifikaci o Evropskou ligu. Jenže v sobotu večer Bohemians ošklivě narazili: po výprasku 0:3 v prvním finále ligové skupiny o Evropu mají do pohárů mnohem dál než probuzená Mladá Boleslav. „Budeme to mít hodně těžké, ale můžu slíbit fanouškům, že uděláme všechno pro to, abychom se ještě poprali o postup,“ vzkázal trenér „klokanů“ Luděk Klusáček. Jeho tým byl nejpříjemnějším překvapením restartované ligy, ale ve městě škodovek přišla černá kaňka. V nejhorší možnou chvíli.

Co rozhodlo?

„Hned první poločas. Ačkoliv jsme byli horší, dostali jsme se do tří brankových příležitostí, ale ani jednu jsme neproměnili. Naopak v závěru jsme z první vážnější šance Boleslavi po krásné akci prohrávali. Tehdy se asi rozhodovalo: my nedali gól, Boleslav tři.“

Byl osudový i zákrok boleslavského stopera Tatajeva, jenž zablokoval střelu Levina před prvním gólem Boleslavi?

„To taky. Pokud bychom šli do vedení, setřásli bychom ze sebe nervozitu, a věřím, že by náš výkon byl lepší. Místo toho jsme prohráli 0:3 a Boleslav ještě mohla ve druhé půli vedení zvýšit.“

Jak těžká bude odveta ve chvíli, kdy po prvním zápase ztrácíte tři góly?

„Pokusíme se o zázrak. Výsledek 0:3 je do odvety hodně těžký, ale můžu slíbit fanouškům, že uděláme všechno pro to, abychom se ještě poprali o postup.“

Jak budete s týmem pracovat, aby odveta vypadala jinak než v Boleslavi?

„Vzhledem k tomu, že se znovu hraje už v úterý, nebude to o nějakém fyzickém tréninku. Bude potřeba si odpočinout, vyčistit si hlavu a jít do zápasu znovu s odhodláním, že to jde zvládnout.“

Bude vůbec o co hrát? Kvůli koronaviru v Karviné hrozí, že se nedohraje skupina o záchranu, což by podle regulí znamenalo i skrečování vaší skupiny o Evropu.

„Tohle si vůbec nedávám do hlavy. Chceme hrát nejlíp, jak to jde, a tyhle věci vůbec neřeším. Ani v Boleslavi to s naším výkonem nemělo nic společného.“

Byl byste pro, aby se skupina o záchranu i za nynější komplikované situace dohrála a vy mohli dál bojovat o poháry?

„Takhle zvenku neznám všechny podmínky. Ligové kluby si to nějak nastavily a tohle je složité komentovat…“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 43. Budínský, 50. Budínský, 58. Fulnek Hosté: Sestavy Domácí: Šeda – Křapka, Jakub Klíma, Tatajev, Zelený – Janošek (84. Mazuch), Túlio – Ladra (68. Wágner), Budínský (C) (84. Mašek), Fulnek – Jiří Klíma (78. Douděra). Hosté: Valeš – Krch, Hůlka, Köstl – Květ (77. Vacek), Ljovin (62. M. Dostál), Jindřišek (C), Schumacher – Hronek (46. Mosquera), Pulkrab (62. Ugwu), Vodháněl (62. Nečas). Náhradníci Domácí: Stejskal, Mazuch, Mašek, Wágner, Stránský, Douděra, Pudil Hosté: Le Giang, Dostál, Nečas, Mosquera, Vacek, Bederka, Ugwu Karty Domácí: Jiří Klíma, Douděra Rozhodčí Ondřej Lerch – Jakub Šimáček, Lucie Ratajová Stadion Lokotrans Aréna, Mladá Boleslav

