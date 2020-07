Napodobí Budínský Komličenka? Pro nás velká pocta, říká trenér Weber | iSport.cz

Petar Musa, Guélor Kanga, Libor Kozák, Jakub Řezníček. Kdo bude nejlepším střelcem ligy? Pozor, je tu Lukáš Budínský. Šikovný kapitán Mladé Boleslavi se razantně zamíchal do přetahované o prestižní korunu. V prvním finále skupiny o Evropu dvěma góly řídil výhru 3:0 nad Bohemians a se třinácti zásahy dotáhl vedoucí Musu. „Pro klub by to byla velká pocta, kdyby se to Lukášovi povedlo získat. Ale není to náš hlavní cíl,“ podotkl boleslavský trenér Jozef Weber.

Nejprve nádhernou ranou pod břevno zakončil svižnou akci a zužitkoval centr Jakuba Fulneka, ve druhém případě si trošku se štěstím obhodil brankáře „klokanů“ Romana Valeše a doklepl míč do sítě. Tak vypadaly dvě branky Lukáše Budínského proti Bohemians, kterými se vyšvihl na čelo tabulky střelců po bok slávisty Petara Musy. Oba počítají třináct branek.

Mladá Boleslav - Bohemians: Budínského parádní střela rozvlnila síť, Valeš bez šance, 1:0

Touží po střelecké koruně? „Určitě je to motivace. Moc jsem s tím nepočítal, ale góly pomalu naskakovaly a jsem pořád ve hře. Budu se snažit nějaký gól ještě dát, ale týmový úspěch je přednější,“ pravil boleslavský kapitán. Hlavní cíl je jasný – postup do boje o místo v předkole Evropské ligy proti pátému celku ze skupiny o titul. Středočeši mají partii proti Bohemians po výhře 3:0 výtečně rozehranou.

Budínský v zimě zůstal v kádru jako jediný z pěti nejproduktivnějších hráčů mužstva a nyní táhne soubor z města škodovek. „Ukázal, že je správný kapitán a že to umí. Jeho čísla nejsou náhodná. Zvlášť celá akce před první brankou byla nádherná, ten jeho kop nebyl jednoduchý, zvládl to. Jsem za něj rád, už to na něm trochu leželo. S Budějovicemi nedal penaltu, pak trefil břevno. Neprožíval úplně šťastné období. Teď se to zlomilo,“ pochvaloval si boleslavský trenér Jozef Weber.

V minulém ročníku ovládl tabulku kanonýrů tehdy boleslavský šutér Nikolaj Komličenko, který v zimě přestoupil do Dynama Moskva. V minulém ročníku FORTUNA:LIGY nasázel dvacet devět gólů. Že by Středočeši měli po roce opět vítěze této prestižní trofeje?

„Přejeme si to moc. Je tam sice diametrálně odlišný počet branek v porovnání s Komličenkem, ale Lukáš hraje na jiné pozici. Pro klub by to byla velká pocta, kdyby se mu to povedlo získat. Ale není to náš hlavní cíl,“ prohlásil Weber.

SESTŘIH: Mladá Boleslav - Bohemians 3:0. Středočeši vykročili za postupem Premium Video patří k placenému obsahu iSportu Již mám předplatné - přihlásit se Vybrat předplatné Neplatícím uživatelům se videa zpřístupní následující den.

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 43. Budínský, 50. Budínský, 58. Fulnek Hosté: Sestavy Domácí: Šeda – Křapka, Jakub Klíma, Tatajev, Zelený – Janošek (84. Mazuch), Túlio – Ladra (68. Wágner), Budínský (C) (84. Mašek), Fulnek – Jiří Klíma (78. Douděra). Hosté: Valeš – Krch, Hůlka, Köstl – Květ (77. Vacek), Ljovin (62. M. Dostál), Jindřišek (C), Schumacher – Hronek (46. Mosquera), Pulkrab (62. Ugwu), Vodháněl (62. Nečas). Náhradníci Domácí: Stejskal, Mazuch, Mašek, Wágner, Stránský, Douděra, Pudil Hosté: Le Giang, Dostál, Nečas, Mosquera, Vacek, Bederka, Ugwu Karty Domácí: Jiří Klíma, Douděra Rozhodčí Ondřej Lerch – Jakub Šimáček, Lucie Ratajová Stadion Lokotrans Aréna, Mladá Boleslav