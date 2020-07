Kozák vyhlíží střeleckou korunu: Dám do toho vše, derby nebude přátelák | iSport.cz

Vyhráli jste pohár, v lize máte třetí místo. Je pro vás teď hlavním cílem, abyste urval střeleckou korunu?

„Naším cílem spíš je, abychom poslední zápas zvládli. Být nejlepší střelec, to by byla třešnička na dortu. Hlavní je to zvládnout týmově. Vím samozřejmě, jaké je pořadí střelců, bylo by to hezké. Dám do toho všechno.“

Měl jste to v hlavě i před zápasem s Jabloncem?

„S klukama jsme se o tom před zápasem bavili, trenér mě tam dal hned na začátek druhého poločasu. Na hřišti už na to ale člověk nemyslí, snaží se do toho dát nejvíc.“

Ve středu jste vyhráli pohár, pak bouřlivě slavili. Jak těžké bylo se nachystat na další zápas?

„Po každých oslavách to je trochu horší, ale jsme profíci, musíme se nachystat. Myslím, že jsme to zvládli, i když tam byla hluchá místa, kdy jsme jednoduše ztráceli balony. Jablonci možná chybělo víc trpělivosti, aby to potrestal.“

Už vás čeká pouze jeden zápas, derby na Slavii. Cítíte velkou motivaci v něm potvrdit dobrou aktuální formu?

„Jasně. I když v tom zápase nejde o moc, je to pořád derby. Žádný přátelák. Oba týmy do toho půjdou natvrdo, chceme uhrát dobrý výsledek.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 3. Hložek, 48. Kozák, 63. Kozák Hosté: Sestavy Domácí: Nita – Sáček (C), Štetina, Hancko (65. Lischka), Matěj Hanousek – L. Krejčí (55. Kanga) – Vindheim, Karabec (76. Tetteh), Trávník, Moberg Karlsson (76. M. Frýdek) – Hložek (46. Kozák). Hosté: Hanuš – Sýkora, Jeřábek, Štěpánek, Krob – Hübschman (C) (75. T. Pilík) – Matoušek (65. Hämäläinen), Považanec, Kratochvíl, R. Acosta – Doležal (80. Chramosta). Náhradníci Domácí: Heča, Costa, Lischka, Frýdek, Kanga, Kozák, Tetteh Hosté: Hrubý, Pilík, Hämäläinen, Macháček, Velich, Černák, Chramosta Karty Domácí: Sáček Hosté: Sýkora, Hämäläinen Rozhodčí Rejžek – Kotalík, Pečenka Stadion Generali Česká pojišťovna Arena, Praha - Bubeneč Návštěva 3 700 diváků

