Rada: Dostali jsme za vyučenou. Každý zápas musíme tvořit něco jiného | iSport.cz

Prohráli jste 0:3, jaký to byl zápas z vašeho pohledu?

„Dostali jsme zase za vyučenou. Do obou poločasů jsme vstoupili špatně. Jak se Sparta dostane takhle do vedení, tak je silná. Sice měla změny v sestavě, u Sparty a Slavie to je ale post za post, ta kvalita se nedá rozdělovat. V první půli jsme mohli vyrovnat, ale Nita chytal velice dobře."

Budete hráčům hodně vyčítat špatné vstupy do poločasů?

„Tyto momenty zápas určitě rozhodly. Dostali jsme gól ve třetí minutě prvního i druhého poločasu, je to pro mě nepochopitelné, přitom jsem na to hráče upozorňoval. Je to jako kolovrátek. Při současné formě Sparty je pak už těžké zápas otočit nebo zremizovat. Sparta poté dominovala, my jsme tam měli nějaké příležitosti, ale to už bylo za stavu 0:3. I Sparta mohla vstřelit další branky, mrzí nás to, jedeme domů s prohrou."

V posledním kole budete bojovat o čtvrté místo na dálku s Libercem, který ale jede do Plzně. Jste čtvrté příčce blízko?

„Jistota není žádná. Máme doma Ostravu, dá se říct, že o nic nehraje, ale vždycky je o co hrát. Musíme se připravit, Liberec bude chtít v Plzni bodovat. Zase jsme si nechali hloupě vykartovat dva hráče, musíme tak řešit další problémy. To mě v téhle situaci mrzí."

V nadstavbě jste ve čtyřech zápasech desetkrát inkasovali. Čím to je podle vás zapříčiněno?

„Nemáme hráče. Máme pět zraněných, dva vykartované, tři nesmějí hrát, teď se to týkalo Plechatého. Je to dané, nevymlouvám se, ale těch změn je dost. Žádný jiný mančaft se s tímhle nepotýká, pro mě je to frustrující, když každý zápas musíme tvořit něco jiného.“

Je podle vás správné, že v nadstavbě je za dvě žluté stopka?

„Jsem nazlobený. Jdeme do nadstavby, hraje se pět zápasů a po dvou žlutých kartách se stojí. To jsem nezažil, nevím, kdo tyhle pravidla spáchal. Z tohoto pohledu je to pro nás složitější, protože nedáme do kupy sestavu, abychom měli třeba jen minimální změny. Bohužel, musíme hrát dál."

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 3. Hložek, 48. Kozák, 63. Kozák Hosté: Sestavy Domácí: Nita – Sáček (C), Štetina, Hancko (65. Lischka), Matěj Hanousek – L. Krejčí (55. Kanga) – Vindheim, Karabec (76. Tetteh), Trávník, Moberg Karlsson (76. M. Frýdek) – Hložek (46. Kozák). Hosté: Hanuš – Sýkora, Jeřábek, Štěpánek, Krob – Hübschman (C) (75. T. Pilík) – Matoušek (65. Hämäläinen), Považanec, Kratochvíl, R. Acosta – Doležal (80. Chramosta). Náhradníci Domácí: Heča, Costa, Lischka, Frýdek, Kanga, Kozák, Tetteh Hosté: Hrubý, Pilík, Hämäläinen, Macháček, Velich, Černák, Chramosta Karty Domácí: Sáček Hosté: Sýkora, Hämäläinen Rozhodčí Rejžek – Kotalík, Pečenka Stadion Generali Česká pojišťovna Arena, Praha - Bubeneč Návštěva 3 700 diváků

