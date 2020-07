Trpišovský: Musa král střelců? Kozák nám nesmí dát gól. Chválil Júsufa | iSport.cz

Fandí svému svěřenci Petaru Musovi, aby si došel pro střeleckou korunu. Ale v Liberci ho musel střídat. „Motala se mu hlava, byl úplně vyčerpaný, špatně se mu dýchalo. Plán byl nechat ho na celý zápas, ale řekl si o to. Teď mu musíme pomoct, aby Kozák ani celá Sparta nedala gól a aspoň se o tu trofej podělil,“ dává si po výhře v Liberci 3:1 a před derby jasný cíl trenér Slavie Jindřich Trpišovský.

„V první půli jsme hráli velice dobře do defenzivy i přes některé změny v sestavě, někteří hráči hráli na netradičních postech, někteří debutovali. Ale ta technická úroveň a ofenzivní složka od nás v prví půli nebyla úplně ideální. Ale byli jsme produktivní, dva góly ze standardek. První půle byla celkově taková pomalá, nezáživná, druhá díky výsledku a hodně mladým hráčům Slovanu na hřišti začala být nahoru dolů.“

Co říkáte na Daniela Koska?

„Na levém halvbeku hrál snad poprvé, předvedl při debutu slušný výkon. Celkově mě potěšilo, že jsme mohli dát takovým hráčům start, prostor. I Júsuf ukázal, co v něm dříme, i když se mu to předtím nedařilo moc předvést, dobrý výkon.“

Udělal si u vás oko gólem a asistencí?

„Je to skvělý kluk do kabiny, pomáhal nám hodně i mentálně, jeho výkony ale nebyly úplně ideální z různých důvodů. Má za sebou ramadán třeba... Možná mu taky nevyhovovalo naše rozestavení, teď měl lepší, že hrál ve dvojici s Petarem Musou. Ukázal dobré krytí míče, hru hlavou a pak tu střelu z dálky, tu má, jako když kopne kůň. Byl to jeho nejpodařenější výkon ve Slavii. Neříkám, že nějak exhibiční, ale když bude mít víc klidu a sebedůvěry a dobré výkony se budou nabalovat, umí být ještě lepší. Potenciál naznačuje velký.“

Jeho parťák z útoku Petar Musa je s Liborem Kozákem na čele tabulky střelců, ale teď se vykartoval a do posledního zápasu zrovna proti Spartě nenastoupí. Mohli jste ho nechat aspoň do konce tohoto zápasu na hřišti?

„O střídání si řekl sám, motala se mu hlava, byl úplně vyčerpaný, špatně se mu dýchalo. Plán byl nechat ho na celý zápas, ale řekl si o to. V momentě, kdy už bylo střídání připravené, dostal po souboji žlutou, vykartoval se pro něj asi na rozhodující zápas. Musíme mu pomoct všichni, aby Kozák ani celá Sparta nedala gól a aspoň se o tu trofej podělil.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 80. Králíček Hosté: 34. Traoré, 45. Júsuf Hilál, 49. Musa Sestavy Domácí: Nguyen – Fukala, Kačaraba, Karafiát, Mikula (C) – Mara, Michal (78. Králíček) – Malinský (60. Černický), Beran, Ma. Zeman (78. Šulc) – Pešek (46. Mashike Sukisa). Hosté: Kovář (C) – Holeš (61. Masopust), Frydrych, Zima – Coufal, Traoré, Hellebrand (60. Stanciu), Oscar, Kosek (61. Provod) – Júsuf Hilál (60. Tecl), Musa (75. Červ). Náhradníci Domácí: Knobloch, Černický, Dvořák, Mashike Sukisa, Šulc, Králíček Hosté: Markovič, Stanciu, Tecl, Provod, Bořil, Červ, Masopust Karty Domácí: Pešek Hosté: Musa Rozhodčí Franěk – Vlasjuk, Vitner; VAR: Proske, AVAR: Klíma Stadion Stadion U Nisy, Liberec Návštěva 2488 diváků

