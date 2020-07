Staněk chytil šanci. Měl by zůstat v Plzni, zpět do Dynama nechce | iSport.cz

Je to paradox. Byť Viktoria předvedla na jaře spanilou stíhací jízdu, své tři zimní posily k ní vůbec nepotřebovala. Záložník Iván Díaz odehrál pouze 26 minut v posledním kole základní části v Olomouci a duo Jindřich Staněk–Marko Alvir se na hřišti objevilo až v neděli v Ostravě, kde už hosté hráli pouze o čest.

Pro Staňka, který dostal příležitost na úkor neotřesitelné jedničky Aleše Hrušky, šlo však o důležitý zápas. Potvrdil v něm, že se na něj Plzeň může v případě potřeby spolehnout.

„Myslím, že svoje místo si zastal, a je dobře, že jsme se rozhodli mu dát příležitost. Pro nás je podstatné, že když dostane šanci, tak svou pozici zvládne,“ uvedl trenér Adrian Guľa na konto brankáře, který se zaskvěl především při nájezdech Jiřího Fleišmana a Ondřeje Šašinky ve 38., respektive 68. minutě. Oba domácí hráče ve vyložené šanci rychle zblížil a vychytal, to je jeho silná stránka.

„Byl to pro mě speciální den, příležitosti si moc vážím. Dozvěděl jsem se o ní až po obědě před zápasem, ale bylo to v pohodě. Musel jsem se soustředit, při příležitostech soupeře jsem byl naštěstí dobře připravený. Čisté konto mě těší,“ uvedl odchovanec Sparty, který zaujal i tím, že už v 58. minutě musel bojovat s křečemi. „To bylo trochu komické, zvlášť u gólmana, že? Ještě nikdy jsem to nezažil, nevím, čím si to vysvětlit,“ smál se.

Staněk má za sebou poměrně bláznivý rok. Loni vychytal Českým Budějovicím návrat do nejvyšší soutěže a mluvilo se o jeho přestupu do Slavie. Nakonec však v Dynamu zůstal – i na radu svého mentora Jaroslava Drobného. Jenže uběhly dva měsíce, Drobný podepsal v Budějovicích smlouvu a Staňka z brány vytlačil, což ambiciózní gólman velmi těžce nesl. Od té doby je vztah mezi oběma hráči na bodu mrazu, což bylo ostatně jedním z důvodů Staňkova zimního přesunu do Plzně.

„Budu se snažit makat tak, aby mé angažmá nebylo jen půlroční. Určitě se budu chtít ukázat v nejlepším možném světle,“ slíbil po svém příchodu. Jenže start do nového angažmá mu zkomplikovalo zranění, které si posléze ještě obnovil, takže se na jaře o roli dvojky celkem rovnoměrně dělil s Dominikem Sváčkem.

A výsostnou Hruškovu pozici vůbec neohrozil.

Přesto bude v Plzni pokračovat, pravděpodobně formou dalšího hostování. Pro všechny strany jde o nejpohodlnější řešení. Staněk se ani za nic nechce vracet na Střelecký ostrov, Viktoria zase nemusí nijak řešit brankářský post, který má v současném složení dobře pokrytý. Při posilování se potřebuje spíš soustředit na jiné pozice.

„Staněk bude v Plzni pokračovat,“ potvrdil deníku Sport dobře informovaný zdroj.

Jindřich Staněk proti Baníku 2 super zákroky 60/67 přihrávky (přesné 90 %) 5/5 výhozy (přesné 100 %) Zdroj: InStat

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Sestavy Domácí: Laštůvka – Fillo, J. Pokorný, Stronati, Fleišman (C) – Lalkovič (90. Reiter), Jánoš (90. Kaloč), Kuzmanović, Jirásek (83. Drozd), Potočný (83. D. Buchta) – O. Šašinka (73. Baroš). Hosté: Staněk – Řezník (C), Hejda, Pernica, J. Kovařík – Kalvach, Al. Čermák, Hořava (60. Bucha) – Kayamba (90. M. Havel), Chorý (70. Alvir), Mihálik. Náhradníci Domácí: Budinský, Svozil, Kaloč, Drozd, Buchta, Reiter, Baroš Hosté: Hruška, Limberský, Bucha, Brabec, Havel, Herc, Alvir Karty Hosté: Kayamba, J. Kovařík Rozhodčí Ardeleanu – Caletka, Kubr Stadion Městský stadion, Ostrava-Vítkovice Návštěva 3853 diváků

