Hancko? O stoperovi mám jinou představu, řekl Chovanec. A Svědík? | iSport.cz

Fanoušci Sparty trnou každým dnem. Zůstane talentovaný Dávid Hancko? To je otázka, na kterou by každý příznivec Letenských chtěl co nejdřív znát odpověď. O slovenském stoperovi padla řeč i v pondělním pořadu Tiki-Taka na O2 TV Sport. Bývalý kouč Sparty a nynější šéf rozhodčích Jozef Chovanec se svým názorem překvapil: „Tolik se mi nelíbí, protože jsem stopera hrál a mám o stoperovi úplně jinou představu.“

Hancko je ve Spartě na hostování s opcí z italské Fiorentiny. To zní hezky, horší už je výše zmíněné opce: astronomických šest milionů eur (160 milionů korun). Letenský klub už naznačil, že takovou částku nebude ochotný dát, podle informací iSport.cz opci neuplatní.

„Musím říct, že se mi líbí. Ale myslím, že na naši ligu je to hodně peněz. Poměr cena a kvalita zase neodpovídá,“ zmínil v pořadu Martin Svědík, trenér Slovácka. „Přesně tak. Co ti vlastně ten hráč přinese za ty peníze? Co je schopen ti přinést?“ souhlasně přikyvoval redaktor deníku Sport Jan Podroužek.

Nicméně po skvělých jarních výkonech chce Sparta o 22letého obránce bojovat dál. Jeho příchod je stále prioritou. Existuje varianta, že by za přestup zaplatila míň a při následném dalším přestupu by zbytek doplatila. Sám hráč několikrát prohlásil, že by rád v Praze zůstal, koneckonců si zde našel i přítelkyni – tenistku Kristýnu Plíškovou.

V nedělním zápase proti Jablonci se Hancko blýskl parádní akci zakončenou exkluzivní gólovou přihrávkou. „Jak to připravil Kozákovi, vždyť to je nádherný,“ rozplýval se Petr Švancara. Vedle sedící Chovanec měl ale úplně jiný názor, čímž překvapil snad všechny přítomné.

Sparta - Jablonec: Hancko skvěle našel Kozáka, ten zvyšuje už na 3:0!

„Někteří hráči se v českém fotbale přeceňují, někteří se nedoceňují. Každý máme jiné představy. Někomu se líbí víc, někomu míň. Mně se tolik nelíbí, protože jsem stopera hrál a mám o stoperovi úplně jinou představu. Vy máte jinou představu…“ nedopověděl bývalý vynikající stoper.

Švancara následně vyjádřil překvapení, načež Chovanec pokračoval. „Nerozhoduje cena. Dneska už je to úplně jinde. Když vezmu pár let zpátky, když jsem ve Spartě trénoval, tak o takových transferových částkách jsme se vůbec nebavili. I když jako trenér bych byl happy, že jo. Ale dokázal bych 160 milionů utratit jinak,“ dodal bývalý trenér Sparty či české reprezentace.

Hancko je neformální lídr. Kolem něj se vytvořila parta, chválí stopera Kotal