Liga má plán, jak lze stihnout dohrát ročník. Karviná ale musí projít testy | iSport.cz

Ligový výbor LFA v úterý rozhodl o plánu, jak dohrát letošní ročník FORTUNA:LIGY. Ten sice ve skupinách o titul i o Evropskou ligu zdárně míří do finále, boje ve skupině o záchranu však byly přerušeny kvůli nákaze koronavirem u 4 členů karvinského klubu. I přesto nyní existuje reálná šance, že do 2. srpna, což bylo předem určeno za mezní datum, bude celá soutěž dohraná.

Fotbalová liga směřuje po květnovém restartu do finále. Ve skupině o titul zbývá ve středu odehrát poslední kolo. A vedení soutěže nyní narýsovalo plán, podle kterého by rádo dokončilo i skupinu o udržení a vyhnulo se tak divokým scénářům, které při kompletním nedokončení soutěže hrozí.

Jaká jsou nyní klíčová data při snaze ligu dohrát? To první je 16. červenec. Právě v tento den by totiž liga měla znát výsledky kontrolních testů u Karviné - jediného týmu, který se zatím nedokázal za okolností vzbuzujících otazníky koronaviru ubránit.

O den později, 17. července, je pak naplánováno Ligové grémium. A to především pro případ, kdy by hygienici na základě testování nepovolili Karviné soutěž ani dál dohrávat. Právě na tomto setkání všech klubů první a druhé ligy by se totiž případně řešilo, co s nedokončenou soutěží. Scénářů, o nichž se mluví, je více. Jediný schválený ale zní takto: v příštím ročníku by první ligu, z níž by nikdo nesestoupil, hrálo 17 týmů. Všichni současní účastníci + vítěz druhé ligy.

Vedení LFA nicméně doufá, že k tomuto scénáři nedojde. A pokud budou výsledky kontrolních testů v Karviné opravdu v pořádku, restart skupiny o záchranu je naplánovaný na 23. července. Pak už by následovalo v rychlém sledu poslední kolo skupiny o záchranu a dvě barážová utkání. Takže kompletně by liga mohla být dohraná 2. srpna. Přitom právě toto datum LFA na doporučení UEFA už dříve určila za mezní směrem k dohrání soutěže.

Teoreticky ale může k uzavření ligového ročníku do 2. srpna stačit i to, aby se dohrála skupina o záchranu, v níž zbývají poslední dvě kola. V tom okamžiku je totiž možné přistoupit k bodu, který si kluby odsouhlasily už v květnu.

Tedy nehrát baráž a do první ligy přímo poslat první i druhý tým z druhé ligy. Elitu by pak naopak neopustil jen poslední tým, ale i ten na 15. místě.

Harmonogram podle ligového výboru LFA 16. července - výsledky nových testů Karviné 17. července - ligové grémium 23. července, 26. července - poslední kola nadstavby 29 července., 2. srpna baráž - vždy oba zápasy v jeden den

SESTŘIH: Olomouc - Karviná 3:1. Výhru Sigmy dvěma góly dirigoval Juliš

Hancko? Tolik se mi nelíbí, řekl Chovanec. O stoperovi mám jinou představu

ZLATÁ PÍŠŤALKA: Žlutá pro Musu? Naprosto správná. Kanga chtěl penaltu zbytečně

iSport podcast: Je Baroš největší postavou v dějinách Baníku? Co jeho role po kariéře?