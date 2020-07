Weber před bitvou o Evropu: Liberec, nebo Jablonec? Nevím, nespekuluju | iSport.cz

A vítězem ligové skupiny o Evropu se stává… Mladá Boleslav! Tým trenéra Jozefa Webera prostřední nadstavbovou skupinu ovládl i podruhé v historii a v neděli si zahraje o vstupenku do kvalifikace o Evropskou ligu s Libercem, či Jabloncem. „Dobře odbráněné a odbojované,“ chválil Weber po finálové odvetě v aréně Bohemians. Tým z města škodovek sice prohrál 1:2, ale v součtu s vítězstvím 3:0 z prvního zápasu mu to bohatě stačilo.

Nebál jste se o postup poté, co na vás Bohemians hned zkraje zápasu nastoupili a skoro vám nepůjčili míč?

„Je jednoduché před utkáním něco říkat, ale realizovat to je mnohem těžší. Upozorňovali jsme hráče, že nás čeká peklo, což se potvrdilo. Bohemka měla prvních deset minut vynikajících, zatlačila nás a vytvořila si dvě gólové šance. Kdyby šla do ještě vyššího vedení než 1:0, asi by nám bylo horko.“

To se nestalo, navíc jste ještě v prvním poločase vyrovnali a šli za postupem.

„Fulnek měl někdy kolem patnácté minuty vyloženou šanci, která mohla zápas taky ovlivnit, ale postupem času jsme tlak soupeře otupili a začali jsme líp kombinovat. Vyústěním byl vyrovnávací gól, o kterém si myslím, že byl zlomový. Bohemka ve druhé půli vyvinula enormní úsilí, my bránili spíš rutinou a zkušeností. Výkon nebyl dobrý, ale byl to pohárový dvojzápas – a my jsme při vědomí náskoku použili víc defenzivních hráčů než obvykle. Z našeho pohledu to bylo dobře odbráněné a odbojované, ale Bohemka vyhrála zaslouženě. Hrála velice dobře.“

Suma sumárum, zvládli jste odvetu podle vašich představ?

„Až na těch úvodních deset minut obou poločasů ano.“

Dá se už o Boleslavi říct, že je specialistou na skupinu o Evropu? Vyhráli jste ji loni i letos.

„Využíváme tu možnost, jinak se to nedá říct. Zkušenosti z loňska jsou znát: třeba Kuba Fulnek loni přišel z druhé ligy a dostal se do toho, totéž Buďa (kapitán Lukáš Budínský) to odehrál velice dobře.“

Byl to v obou případech stejný příběh, nebo se vaše loňská a letošní jízda lišila?

„Před rokem jsme měli ze sedmého místa našlápnuto, měli jsme kvalitní tým, zato letos jsme se dávali do kupy po zimních odchodech a naše forma gradovala až v závěru. Že tenhle systém umožňuje bojovat o poháry, je samozřejmě příjemné, ale musím se přiznat, že v zimě to po oslabení nebyla pro mě ani pro klub priorita. Je to pořád takový zkušební půlrok: potřebujeme otestovat hráče, dát se dohromady… Víte, jak to v zimě bylo třeba s odchodem Komliho (útočníka Nikolaje Komličenka), pak se nám zranil Mára (záložník Marek Matějovský)… Těch morových ran bylo strašně moc a my musíme být připravení na léto a vědět, s kým dál a jací hráči by měli přijít.“

Co očekáváte od nedělního play off o Evropskou ligu? Jakého byste si přál soupeře?

„Nevím, nespekuluju. Ještě jsem plný odvety s Bohemians: není tady lehké hrát ani koučovat. Prostředí v Ďolíčku je vynikající a ryze fotbalové, domácí nám dělali problémy. Teď se v klidu vyspíme a uvidíme. V Jablonci jsem dlouho působil a Liberec hraje atraktivní fotbal, před měsícem jsme tam odehráli slušný zápas s remízou 2:2. Necháme se překvapit.“

SESTŘIH: Bohemians - Mladá Boleslav 2:1. Srdnatý výkon Klokanů, postupují ale hosté Premium Video patří k placenému obsahu iSportu Již mám předplatné - přihlásit se Vybrat předplatné Neplatícím uživatelům se videa zpřístupní následující den.

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 18. Puškáč, 54. Jindřišek Hosté: 38. Jiří Klíma Sestavy Domácí: P. Le Giang – Mosquera, Köstl, Hůlka, M. Dostál – Jindřišek (C), Bederka (76. Krch) – Nečas (76. Ugwu), Vacek (63. Vaníček), Vodháněl – Puškáč (63. Květ). Hosté: Šeda – Křapka, Tatajev, Jakub Klíma, Zelený – Janošek (72. Pudil), Túlio – Ladra (55. Wágner), Budínský (C) (90. Mašek), Fulnek (90. Douděra) – Jiří Klíma (72. Mazuch). Náhradníci Domácí: Schumacher, Ljovin, Krch, Květ, Vaníček, Ugwu, Valeš Hosté: Mazuch, Mašek, Stránský, Pudil, Douděra, Wágner, Stejskal Karty Domácí: Mosquera Hosté: Janošek, Fulnek, Zelený Rozhodčí Zelinka – Paták, Dresler – Klíma Tomáš Stadion Ďolíček, Praha-Vršovice

Bohemians - Mladá Boleslav: Jindřišek znovu probouzí Ďolíček skvělým trestňákem, 2:1!

Bohemians - Mladá Boleslav: Puškáč dal Klokanům naději! Ti po parádní ráně vedou 1:0