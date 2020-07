SESTŘIH: Slavia – Sparta 0:0. Mistr ukončil sezonu bezbrankovým derby | iSport.cz

Vladimír Coufal napálil ve velké šanci míč do břevna • Michal Beranek / Sport

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Sestavy Domácí: O. Kolář – Coufal, Frydrych, Zima, Bořil (C) – Masopust (87. Hellebrand), Holeš (62. Traoré), Ševčík (90+1. Olayinka), Stanciu (87. Oscar), Provod – Tecl (87. Júsuf Hilál). Hosté: Heča – Sáček, Štetina, Hancko, Matěj Hanousek – Moberg Karlsson (70. M. Frýdek), Kanga, L. Krejčí (90+5. Costa), Dočkal (C) (90. Vindheim), Hložek – Tetteh (46. Kozák). Náhradníci Domácí: Kovář, Hovorka, Hellebrand, Oscar, Traoré, Olayinka, Júsuf Hilál Hosté: Nita, Costa, Vindheim, Frýdek, Trávník, Karabec, Kozák Karty Domácí: Bořil, Stanciu, Trpišovský (trenér), Vlček (vedoucí mužstva), Masopust Hosté: Štetina, Dočkal, Kozák, L. Krejčí Rozhodčí Berka – Vlček, Hock Stadion Sinobo stádium, Praha-Vršovice Návštěva 4700 diváků

Slávisté neprohráli se Spartou už 11 soutěžních utkání po sobě a udrželi domácí neporazitelnost v ligové sezoně. Sparta obsadila v tabulce třetí místo. Letenský útočník Libor Kozák další gól ke 14 brankám v tomto ročníku nejvyšší soutěže nepřidal a podělil se o vítězství mezi kanonýry se slávistou Petarem Musou, který kvůli trestu za karty nemohl nastoupit.

Sparta v úvodu držela míč, ale jako první zahrozili domácí. Masopustovu střelu zblokoval Hancko a ve 14. minutě trefil Coufal břevno. Ránu bývalého sparťana Stanciua vyrazil Heča a hostující brankář se zaskvěl i proti Holešově hlavičce.

V druhé části první půle se začala dostávat do šancí i Sparta, která promarnila hned několik přečíslení. V 31. minutě Tetteh v úniku tří na jednoho zvolil střelu a trefil obránce Frydrycha. Poté domácí brankář Kolář vytáhl Hanouskovu ránu a následně Tetteh v další přečíslení vypálil mimo. V úniku pak neuspěl ani hostující Karlsson.

SESTŘIH: Slavia - Sparta 0:0. Dvakrát břevno domácích, Heča vychytal hostům remízu

Sparťanský kouč Kotal až po poločase poslal do hry útočníka Kozáka, který usiloval o to, aby se osamostatnil na čele střelecké tabulky. Do statistik se ovšem zapsal jen brzkou žlutou kartou.

Do druhé půle vstoupila aktivněji Slavia. Heča ve 48. minutě vyrazil Stanciuovu střelu k tyči a s pokusem bývalého sparťana si poradil i po hodině hry.

Mezitím domácí fanoušci, kterých se při stávajícím omezení proti šíření nového koronaviru dostalo do hlediště znovu zhruba čtyři tisíce, způsobili pyrotechnikou krátké přerušení utkání. Další příznivci opět sledovali zápas před stadionem u velkoplošné obrazovky. Sparťanští fanoušci se na tribuny nedostali.

V 65. minutě dělily červenobílé od vedení centimetry, když Teclova hlavička zasáhl břevno, pak tyč a odrazila se zpět do pole. Přestože výsledek už nemohl nic změnit na konečném umístění týmů, hrálo se velmi tvrdě s řadou ostrých zákroků. Po jednom z faulů dokonce dostal žlutou kartu za protesty i domácí kouč Trpišovský. Domácí se tlačili za vítězstvím, ale Heča si poradil i s tečovaným míčem v nastavení.

Tabulka střelců první fotbalové ligy:

14 - Musa (Slavia), Kozák (Sparta)

13 - Budínský (Mladá Boleslav)

12 - Kanga (Sparta), Jakub Řezníček (Teplice) Brankáři s čistým kontem:

23 - Kolář (Slavia)

15 - Hruška (Plzeň)

12 - Trmal (Slovácko)

10 - Laštůvka (Ostrava), Heča (Sparta)

Klíčové momenty utkání

Sešívaní po derby se Spartou přebírají pohár pro mistra ligy!

Slavia - Sparta: Obří závar po Traorého ráně, Heča čaroval!

Slavia - Sparta: Kolář málem učinil z Kozáka krále střelců! Velký kiks v rozehrávce

Slavia - Sparta: Uf, to byla hrubka! Hanckova malá domů málem skončila ve vlastní bráně

Slavia - Sparta: Nebezpečné slávistické přečíslení, jenže Teclův obstřel byl velmi nepřesný

Slavia - Sparta: Nešťastník Tecl! Dokonalá hlavička se odrazila od břevna a tyče

Slavia - Sparta: Stanciu umístěnou ranou k tyči málem překonal Heču!

Slavia - Sparta: Frydrychovu hlavičku si Heča pohlídal

Slavia - Sparta: Tecl málem dotlačil Provodovu ránu do sítě

Slavia - Sparta: Skvělý signál z rohového kopu, Masopust pálil nebezpečně k bližší tyči!

Slavia - Sparta: Frydrych na zadní tyči málem dorazil Masopustovu ránu do sítě!

Slavia - Sparta: Karlsson v úniku! Ale po sprintu mu došly síly, o míč ho obral Coufal

Slavia - Sparta: Tetteh za obranou! Ale než aby namazal Hložkovi, napálil míč na tribunu

Slavia - Sparta: Hanousek šel do parádního sprintu, ránu skvěle kryl Kolář

Slavia - Sparta: Ševčík namazal Tettehovi do přečíslení tři na jednoho! Ten ale šanci zbabral

Slavia - Sparta: Stanciu se chytl s Kangou a Štetinou, byla z toho potyčka mezi tábory

Slavia - Sparta: Tetteh se obořil na rozhodčího kvůli rasistickému hučení z Tribuny Sever

Slavia - Sparta: Tecl chtěl jít sám na bránu, po souboji se Štetinou spadl

Slavia - Sparta: Úplně volný Tecl hlavičkoval po rohovém kopu, Heča míč skvěle vytáhl

Slavia - Sparta: Nepříjemný Stanciův trestňák lapil Heča

Slavia - Sparta: Coufal po skvělé Stanciově kličce napálil břevno!

Slavia - Sparta: Provodův překvapivý trestňák skončil v Hečových rukavicích