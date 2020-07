Trpišovský: Hlavně ať neodejde Kolář! Součka čeká posun v Premier League | iSport.cz

Jindřich Trpišovský s pohárem pro mistra ligy • FOTO: Pavel Mazáč (Sport) Je podepsaný pod druhým titulem Slavie v řadě. Trenér Jindřich Trpišovský si užívá sešívané oslavy, ale už musí přemýšlet nad kádrem nad příští sezonu. Především doufá, že mu v kádru zůstane brankář Ondřej Kolář, zároveň předpovídá ještě větší budoucnost Tomáši Součkovi. Co řekl na tiskovce po remíze v závěrečném derby?

O dojmech z titulu „Bezprostřední pocity jsou skvělé. Podařilo se nám obhájit titul, bylo to ještě těžší než ho získat poprvé. Kvůli odchodům hráčů i dlouhé jarní pauze, Plzeň na jaře hrála skvěle, my přebudovávali mužstvo a jsem rád, že jsme to nakonec zvládli a přiblížili se číslům z minulé sezony. Je to završení práce, které se dennodenně věnujeme, je jen škoda, že nemohlo být vyprodáno a na stadion se dostala jenom část fanoušků." Jaroslav Tvrdík v objetí s trenérem Jindřichem Trpišovským • Foto Pavel Mazáč (Sport)

O oslavách „Bude to podobné jako loni, ale vždy v tu chvíli, kdy to získáte, je ten pocit silnější a oslavy větší. Teď je to ale na druhou stranu volnější, máme volné hlavy, bude to asi spíše přátelské posezení." Mistrovské oslavy v plném proudu! Hasiči u Edenu ale i jízda s pohárem po Praze

O remíze v derby „Mrzí mě to hodně, hráli jsme doma, nedali jsme gól, to je pro mě vždy hrozné. Zápas jsme měli téměř celý zápas ve svých rukách, hráli jsme skvěle týmově i individuálně, měli jsme hrozně moc zakončení, jediná kaňka je, že jsme nevstřelili tu kýženou branku."

O pohybu v kádru Slavie „Doufáme, že některé nové tváře přivítáme v přípravě. Kádr byl stavěn na jarních patnáct zápasů, teď to budeme stavět jinak, je třeba tým doplnit. Čekáme ještě na hráče, kteří se vrací z hostování, a na stav zraněných. Uvidíme, kdo nás doplní. Hlavně si přeji, aby nikdo neodešel, hlavně v případě Ondry Koláře. Nic takového nemáme v plánu, uvidíme ale, jaké týmy přijdou s případnou nabídkou, to nikdy nemůžete vědět. Kádr bychom naopak rádi doplnili a rozšířili na určitých postech. Hlavně Ondra Kolář je pro mě extrémně důležitý a doufáme, že u nás ještě sezonu zůstane.“ Gólman Slavie Ondřej Kolář překonal rekord české i československé ligy v počtu vychytaných nul v sezoně • Foto Michal Beranek / Sport

O krátké dovolené „Hned od čtvrtka máme čtrnáct dní volno, pak už začínáme s kempem v Rakousku. Letní příprava bude čtyři týdny, budeme mít jedno kondiční a jedno herní soustředění.“ Slavia obhájila ligový titul • Foto Pavel Mazáč (Sport)