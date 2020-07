Jablonec chce před EL posily. Dvě jsou blízko, kdo další je na seznamu? | iSport.cz

Jablonecký kapitán Tomáš Hübschman vedl svůj tým do předkola Evropské ligy • ČTK / Radek Petrášek

Petr Rada se po posledním zápase sezony opřel i do Václava Jílka • Michal Beránek (Sport)

Jablonec vstoupil do bitvy o Evropu výborně, už ve 4. minutě se trefil David Štěpánek • ČTK / Radek Petrášek

Špatná sezona? Rozhodně ne! Co by za ni jinde dali... Přesto ambiciózní Jablonec cítí, že aby nespadl do průměru a nadále byl tím nebezpečným týmem, který prohání ty nejlepší a každoročně bojuje o evropské poháry, je třeba kádr zkvalitnit. Tím spíš, že budoucnost hráčů hostujících z pražských „S“ je nejistá a předkolo Evropské ligy za dveřmi.

„Na všech řadách bychom chtěli posílit, abychom konkurovali kvalitě v předkolech. Minulý rok jsme doplatili na to, že hráči příchozí na hostování byli s týmem hrozně krátkou dobu,“ řekl po středeční remíze 1:1 s Baníkem kouč Petr Rada.

Ivan Schranz (26) tak nebude jedinou posilou.

„Šéf klubu Miroslav Pelta už rozjel jednání s několika stranami,“ shodují se zdroje iSport.cz.

První nové jméno?