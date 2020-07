Guľa v Plzni: motivace na Slavii, chvála mladíků i plány na evropské poháry | iSport.cz

Byl výkon proti Liberci při výhře 4:0 podle vašich představ?

„Chlapci odehráli výborný zápas, z mého pohledu splňoval náš výkon velmi silné parametry. Pro nás to bylo zasloužené vítězství, potěšili jsme fanoušky, zároveň jsme udělali krásnou rozlučku dlouholetému kapitánovi, který si zaslouží veškerý respekt nejen od fanoušků, vlastních spoluhráčů, ale i od klubu. Za mě to byl velmi vydařený večer.“

Neuvažoval jste o tom, že Romana Hubníka postavíte do základní sestavy?

„Strategií na zápas mohlo být víc, nakonec jsme se rozhodli takhle. Aby mohl mužstvo dovést jako kapitán do závěrečného hvizdu a potom si užít ovace. Roman to takhle přijal, za to jsem rád. Velký respekt i k mužstvu, hráči souhlasili s tím, že mu okamžitě předají pásku. Jsou to silné věci, jsem rád, že kluci zápas rozehráli dobře tak, aby si to Roman mohl užít s rodinou i fanoušky. Kluci mu chtěli dopřát, aby dal gól, dostal se i do finální možnosti. Ale hlavně splnil věci, co jsou potřebné od stopera. To je kvalitní defenzivní činnost a dobrá rozehrávka.“

Viktoria držela míč přes osmdesát procent hrací doby. Byl jste spokojený s takovou dominancí?

„Ano. Snaha byla dominovat v různých parametrech hry, jedním z nich je i držení míče, ale aby nebylo samoúčelné. Z toho pohledu to bylo fantastické, ale také byly vynikající naše reakce po ztrátách míče, kvalitní represink, velmi solidní práce obranné formace při zastavování snahy o protiútoky. Ty parametry byly velmi silné, věřím, že jsou to věci, na kterých můžeme stavět a budeme se snažit je rozvíjet. Mužstvo i hráči mají potenciál být ještě kvalitnější.“

Na hostováních se dařilo mladým hráčům Michalu Hlavatému (v Pardubicích) nebo Pavlu Šulcovi (Dynamo České Budějovice). Počítáte s nimi do přípravy a už přemýšlíte o skladbě kádru na další sezonu?

„Vy jste rychlejší než elektrika. (smích) Potřebuji si vychutnat, co kluci zvládli teď v zápase, zítra máme další sezení s vedením. To, že chlapci také na hostováních podávali velmi, velmi kvalitní výkony, je pravda. Telefonicky nebo přes lidi z klubů jsme byli v kontaktu, Hlavatý, Matějka, Šulc, Janošek, to jsou všechno hráči, co ukázali potenciál. Podstatné pro nás je, že všichni hráli, ať už nejvyšší, nebo druhou nejvyšší soutěž. Určitě se o nich budeme bavit.“

Jste rád, že hektická sezona končí?

„Jsem hlavně šťastný, že tady můžu být s hráči v tak významném klubu. Když kluci hrají takhle, nechcete, aby to končilo. Je to jeden z cílů, aby hráči hráli s takovou chutí. Samozřejmě cítím, že jaro nebylo úplně standardní. Zažili jsme něco nového, bylo to náročné. Ale mám síly na to, abychom si zítra dali trénink, což by mě kluci asi dali řádně pocítit. (úsměv) Jsem vděčný za to, že tady můžu pracovat, snažím se makat každý den naplno. Dát maximum klubu i hráčům. Ale OK, když je naplánované volno, určitě si ho udělám.“

Co vám o týmu ukázalo období po restartu ligy?

„Neberu jen restart, ale vnímám to v komplexu. To znamená první příchod do kabiny, příprava, start ligy, koronovirová pauza a pak zmíněný restart. Cítím, že mužstvo má velkou sílu a potenciál, po odchodu Michaela Krmenčíka dokázalo rozložit produktivitu na víc hráčů. Systémově kluci přijali věci, které by nám mohli všem pomoct k tomu, abychom byli velmi, velmi silný tým. Nevyšel nám atak na pohárový triumf, to je velká motivace do další sezony. Ale v lize jsme ukázali silné zápasy, vysokou kvalitu, na druhé straně porovnání s úzkou špičkou ligy je takové, že nás nutí ještě víc pracovat na detailech, respektivě zlepšovat silné stránky mužstva a posouvat výkony jednotlivců tak, abychom byli ještě silnější. Jsem přesvědčený o tom, že tihle hráči na to mají. Je úžasné, co klub v novodobé historii dokázal, věřím, že hráči i klub budou velmi silní.“

Bude další metou návrat na evropskou scénu do základní skupiny pohárů?

„Určitě to bude náš sen a meta připravit mužstvo nejen na kvalitní ligové zápasy, ale i na evropskou scénu. Globální situace je taková, že se předkola budou hrát na jeden zápas, to je velmi specifické. O to víc se na to potřebujeme připravit a být ještě silnější. Očekávání na nás budou obrovská, ale my to přijímáme a věřím tomu, že budeme úspěšní nejen v lize. Ta nám zabezpečuje, že se můžeme prát o evropské zápasy. Spolu s fanoušky snad budeme silní i v pohárové Evropě.“

Slavii jste na jaře dotahovali, nicméně ve vzájemných zápasech jste nevstřelili ani jeden gól. Mrzí vás to?

„Jarní část byla i o tom, že hrajeme proti nejsilnějšímu soupeři, který byl v šestnáctibodovém trháku, dvakrát u nich. Stejně tak jsme hráli dvakrát na Spartě. Chtěli jsme mužstvo připravit tak, aby v takových zápasech bylo schopné hrát dominantní fotbal, to se nám zatím ne úplně podařilo. Je to nejvěší motivace do další práce. Přímá konfrontace se Slavií byl pro nás vynikajícím měřítkem, kam chceme mužstvo posunout a kam hráče směřovat. Měli jsme fantastické prověrky i s dalšími týmy, s Jabloncem, Spartou, Ostravou. Liga je náročná, přímá konfrontace se Slavií by měla být signálem, z čeho dál vycházet a jak pracovat na detailech. Ty jsou důležité, abychom v těch zápasech byli ještě úspěšnější.“

